- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseOpen
在指定文件中打开或创建数据库。
|
int DatabaseOpen(
参数
filename
[in] 相对于"MQL5\Files"文件夹的文件名称。
flags
[in] ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS枚举中的标识组合。
返回值
如果执行成功，函数返回用于访问数据库的数据库句柄。否则，返回INVALID_HANDLE。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – 重要运行时错误；
- ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER (4002) - 访问"MQL5\Files"文件夹时出现的内部错误；
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 数据库文件的路径包含空字符串，或设置不兼容的标识组合；
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - 内存不足；
- ERR_WRONG_FILENAME (5002) - 错误的数据库文件名称；
- ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - 数据库文件的绝对路径超过最大长度；
- ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS (5122) - 超过可接受的数据库对象的最大数目；
- ERR_DATABASE_CONNECT (5123) - 数据库连接错误；
- ERR_DATABASE_MISUSE (5621) - 错误使用SQLite库。
注意
如果filename参数为NULL或是空字符串""，则在磁盘上创建一个临时文件。并会在关闭数据库连接后自动删除。
如果filename参数为":memory:"，则数据库在内存中创建，并在与其连接关闭后自动删除。
如果flags参数没有 DATABASE_OPEN_READONLY或DATABASE_OPEN_READWRITE标识，则使用DATABASE_OPEN_READWRITE标识。
如果没有指定文件扩展名，请使用".sqlite"。
|
ID
|
描述
|
DATABASE_OPEN_READONLY
|
只读
|
DATABASE_OPEN_READWRITE
|
为读写开放
|
DATABASE_OPEN_CREATE
|
必要时，在磁盘上创建文件
|
DATABASE_OPEN_MEMORY
|
在RAM中创建数据库
|
DATABASE_OPEN_COMMON
|
该文件位于所有程序端的通用文件夹
