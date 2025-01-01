DatabaseOpen

在指定文件中打开或创建数据库。

int DatabaseOpen(

string filename,

uint flags

);

参数

filename

[in] 相对于"MQL5\Files"文件夹的文件名称。

flags

[in] ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS枚举中的标识组合。

返回值

如果执行成功，函数返回用于访问数据库的数据库句柄。否则，返回INVALID_HANDLE。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – 重要运行时错误；

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER (4002) - 访问"MQL5\Files"文件夹时出现的内部错误；

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 数据库文件的路径包含空字符串，或设置不兼容的标识组合；

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) - 内存不足；

ERR_WRONG_FILENAME (5002) - 错误的数据库文件名称；

ERR_TOO_LONG_FILENAME (5003) - 数据库文件的绝对路径超过最大长度；

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS (5122) - 超过可接受的数据库对象的最大数目；

ERR_DATABASE_CONNECT (5123) - 数据库连接错误；

ERR_DATABASE_MISUSE (5621) - 错误使用SQLite库。

注意

如果filename参数为NULL或是空字符串""，则在磁盘上创建一个临时文件。并会在关闭数据库连接后自动删除。

如果filename参数为":memory:"，则数据库在内存中创建，并在与其连接关闭后自动删除。

如果flags参数没有 DATABASE_OPEN_READONLY或DATABASE_OPEN_READWRITE标识，则使用DATABASE_OPEN_READWRITE标识。

如果没有指定文件扩展名，请使用".sqlite"。

ENUM_DATABASE_OPEN_FLAGS

ID 描述 DATABASE_OPEN_READONLY 只读 DATABASE_OPEN_READWRITE 为读写开放 DATABASE_OPEN_CREATE 必要时，在磁盘上创建文件 DATABASE_OPEN_MEMORY 在RAM中创建数据库 DATABASE_OPEN_COMMON 该文件位于所有程序端的通用文件夹

另见

DatabaseClose