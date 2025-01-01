DatabaseImport

从文件导入数据到表格中。

long DatabaseImport(

int database,

const string table,

const string filename,

uint flags,

const string separator,

ulong skip_rows,

const string skip_comments

);

参数

database

[in] 在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。

table

[in] 将要添加文件数据的表格名称。

filename

[in] 用于读取数据的CSV文件或ZIP存档文件。该名称可能包含子目录，并且是相对于MQL5\Files文件夹设置。

flags

[in] ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS枚举中的标识组合。

separator

[in] CSV文件中的数据分隔符。

skip_rows

[in] 当从文件读取数据时，要跳过的初始字符串数。

skip_comments

[in] 用于将字符串指定为注释的字符串。如果在字符串的开头检测到skip_comments中的任何字符，那么该字符串将被视为注释，并不被导入。

返回值

返回导入字符串的数量，如果出现错误则返回-1。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 没有指定表格名称（空字符串或NULL）；

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部数据库错误；

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 无效数据库句柄。

注意

如果没有名为table的表格，则自动生成该表。根据文件数据自动定义创建表格中的名称和字段类型。

ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS

ID 描述 DATABASE_IMPORT_HEADER 第一行包含表格字段的名称 DATABASE_IMPORT_CRLF CRLF（默认为LF）被认为是字符串中断 DATABASE_IMPORT_APPEND 将数据添加到现有表格末端 DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS 用双引号括住字符串值 DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER 该文件存储在所有客户端的常规文件夹\Terminal\Common\File。

从DatabaseExport示例中的代码创建的文件中读取表格的示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string csv_filename;

//--- 从客户端的通用文件夹获取要下载的文本文件的名称

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Select a CSV file to download a table", NULL,

"Text files (*.csv)|*.csv",

FSD_WRITE_FILE|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.csv")>0)

{

//--- 显示每个选定文件的名称

if(ArraySize(filenames)==1)

csv_filename=filenames[0];

else

{

Print("Unknown error while selecting file. Error code ", GetLastError());

return;

}

}

else

{

Print("CSV file not selected");

return;

}

//--- 创建或打开数据库

string db_filename="test.sqlite";

int db=DatabaseOpen(db_filename, DATABASE_OPEN_READWRITE|DATABASE_OPEN_CREATE);

//--- 检查TEST表格是否存在

if(DatabaseTableExists(db, "TEST"))

{

//--- 移除TEST表格

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE IF EXISTS TEST"))

{

Print("Failed to drop the TEST table with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- 从文件导入条目到TEST表格

long imported=DatabaseImport(db, "TEST", csv_filename, DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";", 0, NULL);

if(imported>0)

{

Print(imported," lines imported in table TEST");

DatabasePrint(db,"SELECT * FROM TEST",DATABASE_PRINT_NO_INDEX);

}

else

{

Print("DatabaseImport() failed. Error ",GetLastError());

}

//--- 关闭数据库文件并告知

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s closed", db_filename);

}

另见

DatabaseOpen、DatabasePrint