- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
从文件导入数据到表格中。
|
long DatabaseImport(
参数
database
[in] 在DatabaseOpen()中接收的数据库句柄。
table
[in] 将要添加文件数据的表格名称。
filename
[in] 用于读取数据的CSV文件或ZIP存档文件。该名称可能包含子目录，并且是相对于MQL5\Files文件夹设置。
flags
[in] ENUM_DATABASE_IMPORT_FLAGS枚举中的标识组合。
separator
[in] CSV文件中的数据分隔符。
skip_rows
[in] 当从文件读取数据时，要跳过的初始字符串数。
skip_comments
[in] 用于将字符串指定为注释的字符串。如果在字符串的开头检测到skip_comments中的任何字符，那么该字符串将被视为注释，并不被导入。
返回值
返回导入字符串的数量，如果出现错误则返回-1。要获得错误代码，请使用GetLastError()，可能回应：
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – 没有指定表格名称（空字符串或NULL）；
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部数据库错误；
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 无效数据库句柄。
注意
如果没有名为table的表格，则自动生成该表。根据文件数据自动定义创建表格中的名称和字段类型。
|
ID
|
描述
|
DATABASE_IMPORT_HEADER
|
第一行包含表格字段的名称
|
DATABASE_IMPORT_CRLF
|
CRLF（默认为LF）被认为是字符串中断
|
DATABASE_IMPORT_APPEND
|
将数据添加到现有表格末端
|
DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS
|
用双引号括住字符串值
|
DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER
|
该文件存储在所有客户端的常规文件夹\Terminal\Common\File。
从DatabaseExport示例中的代码创建的文件中读取表格的示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见