MQL5参考函数转换
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
函数转换
函数组提供从一组数据到另一种数据的转换。
NormalizeDouble()函数可以特殊标识，它提供必要的价值描述精确度。在交易操作中，如果交易服务器超过了字节要求的精确度，不能使用非标准价格。
|
函数
|
功能
|
转换符号代码到字符串
|
以规定的精确度转换数字值到文本行
|
将任何类型的枚举值转换为字符串
|
浮点数转换到规定的精确度
|
转换包括数字代表符的字符串到双精度数字
|
转换包括数字代表符的字符串到整型数字
|
转换包括 "yyyy.mm.dd [hh:mi]"格式的时间或者日期字符串到日期时间型
|
转换01.01.1970值到 "yyyy.mm.dd hh:mi"字符串格式
|
整型转换成当前长度字符串
|
转换符号代码（双字节编码）到单字符串
|
复制数组部分到字符串
|
符号-wise复制字符串到选定的无符号短整型部分数组
|
转换符号代码（ansi）到单符号数组
|
符号-wise 复制双字节编码到ANSI转换的字符串，到选定的无符字符型数组
|
将uchar类型数组复制到POD结构
|
将POD结构复制到uchar类型数组
|
转换color类型到uint类型，接收ARGB颜色显示
|
转换颜色值到"R,G,B"形式的字符串
|
转换"R,G,B" 字符串或者颜色名的字符串到颜色类型值
|
按照现格式转换数字到字符串
另见