文档部分
MQL5参考函数转换 

函数转换

函数组提供从一组数据到另一种数据的转换。

NormalizeDouble()函数可以特殊标识，它提供必要的价值描述精确度。在交易操作中，如果交易服务器超过了字节要求的精确度，不能使用非标准价格。

函数

功能

CharToString

转换符号代码到字符串

DoubleToString

以规定的精确度转换数字值到文本行

EnumToString

将任何类型的枚举值转换为字符串

NormalizeDouble

浮点数转换到规定的精确度

StringToDouble

转换包括数字代表符的字符串到双精度数字

StringToInteger

转换包括数字代表符的字符串到整型数字

StringToTime

转换包括 "yyyy.mm.dd [hh:mi]"格式的时间或者日期字符串到日期时间型

TimeToString

转换01.01.1970值到 "yyyy.mm.dd hh:mi"字符串格式

IntegerToString

整型转换成当前长度字符串

ShortToString

转换符号代码（双字节编码）到单字符串

ShortArrayToString

复制数组部分到字符串

StringToShortArray

符号-wise复制字符串到选定的无符号短整型部分数组

CharArrayToString

转换符号代码（ansi）到单符号数组

StringToCharArray

符号-wise 复制双字节编码到ANSI转换的字符串，到选定的无符字符型数组

CharArrayToStruct

将uchar类型数组复制到POD结构

StructToCharArray

POD结构复制到uchar类型数组

ColorToARGB

转换color类型到uint类型，接收ARGB颜色显示

ColorToString

转换颜色值到"R,G,B"形式的字符串

StringToColor

转换"R,G,B" 字符串或者颜色名的字符串到颜色类型值

StringFormat

按照现格式转换数字到字符串

另见

代码页使用