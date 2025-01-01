ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス変換関数StringToColor 

StringToColor

「R,G,B」の文字列またはカラー名を含む文字列を color 型の値に変換します。

color  StringToColor(
  string  color_string      // 色の文字列表現
  );

パラメータ

color_string

[in]  「R,G,B」型の色、または、事前定義されたウェブカラーの名称の文字列表現

戻り値

色の値

 

例:

  color str_color=StringToColor("0,127,0");
  Print(str_color);
  Print((string)str_color);
//--- 色を少し変更する
  str_color=StringToColor("0,128,0");
  Print(str_color);
  Print((string)str_color);

参照

ColorToString, ColorToARGB