MQL5 リファレンス変換関数StringToColor
StringToColor
「R,G,B」の文字列またはカラー名を含む文字列を color 型の値に変換します。
color StringToColor(
パラメータ
color_string
[in] 「R,G,B」型の色、または、事前定義されたウェブカラーの名称の文字列表現
戻り値
色の値
例:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
