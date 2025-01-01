- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
- データアクセスの整理
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
履歴データの状態情報を返します。この関数の呼び出し方は 2 つあります。
直接プロパティ値を返します。
long SeriesInfoInteger(
関数実行の成功に応じて true または false を返します。
bool SeriesInfoInteger(
パラメータ
symbol_name
[in] 銘柄名
timeframe
[in] 期間
prop_id
[in] リクエストされたプロパティの識別子。 ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 列挙の値
long_var
[out] リクエストされたプロパティの値が配置される変数
戻り値
1 番目の呼び方では long 型の値。
2 番目の呼び方では、指定されたプロパティが利用可能で値が long_var 変数に置かれてい場合には true それ以外の場合は false 。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。
例:
void OnStart()