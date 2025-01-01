ドキュメントセクション
SeriesInfoInteger

履歴データの状態情報を返します。この関数の呼び出し方は 2 つあります。

直接プロパティ値を返します。

long  SeriesInfoInteger(
  string                    symbol_name,    // 銘柄名
  ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,      // 期間
  ENUM_SERIES_INFO_INTEGER  prop_id,        // プロパティ識別子
  );

関数実行の成功に応じて true または false を返します。

bool  SeriesInfoInteger(
  string                    symbol_name,    // 銘柄名
  ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,      // 期間
  ENUM_SERIES_INFO_INTEGER  prop_id,        // プロパティ識別子
  long&                      long_var        // 情報を受け取る変数
  );

パラメータ

symbol_name

[in]  銘柄名

timeframe

[in]  期間

prop_id

[in]  リクエストされたプロパティの識別子。 ENUM_SERIES_INFO_INTEGER 列挙の値

long_var

[out]  リクエストされたプロパティの値が配置される変数

戻り値

1 番目の呼び方では long 型の値。

2 番目の呼び方では、指定されたプロパティが利用可能で値が long_var 変数に置かれてい場合には true それ以外の場合は false 。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。

例:

void OnStart()
 {
//---
  Print("Total number of bars for the symbol-period at this moment = ",
        SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
  Print("The first date for the symbol-period at this moment = ",
        (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
  Print("The first date in the history for the symbol-period on the server = ",
        (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
  Print("Symbol data are synchronized = ",
        (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
 }