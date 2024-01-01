- SocketCreate
MetaQuotes ID が「通知」タブで指定されているモバイル端末にプッシュ通知を送信します。
|
bool SendNotification(
パラメータ
text
[in] 通知テキストメッセージの長さは 255 文字を超えることは出来ません。
戻り値
通知が正常に端末から送信された場合は true、失敗なら false。失敗したプッシュ後に通知をチェックした際、GetLastError () は次のいずれかのエラーを返します。
- 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
注意事項
SendNotification() 関数には厳格な使用制限が設定されており、呼び出しは毎秒 2 以下と毎分 10 以下に限られています。 使用頻度は動的に監視されます。制限違反の場合にはこの関数は無効にされることが出来ます。
SendNotification() 関数はストラテジーテスター内では使用できません。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+