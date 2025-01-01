- ChartApplyTemplate
ChartXYToTimePrice
チャートの座標を X とY の座標から時間/価格表現に変換します。
bool ChartXYToTimePrice(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）
x
[in] X 座標
y
[in] Y 座標
sub_window
[out] チャートサブウィンドウの番号を示す変数（ 0 はメインチャートウィンドウ）
time
[out] X 軸方向のピクセルの値が受ケ取られるチャートの時間値原点はメインチャートウィンドウの左上隅にあります。
価格
[out] Y 軸方向のピクセルの値が受ケ取られるチャートの価格値原点はメインチャートウィンドウの左上隅にあります。
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
例:
//+------------------------------------------------------------------+
