ポジションチケット。各保有ポジションに新たに割り当てられた固有の番号。通常、その結果としてポジションを保有する、注文のチケットに対応します（サーバー上で行われた操作の結果、チケットが変更された場合を除く）。例えば、ポジションの再保有によるスワップの加算です。ポジションを保有することになった注文を見つけるには、POSITION_IDENTIFIERプロパティを使用する必要があります。

POSITION_IDENTIFIER

ポジション識別子は、全ての新しくオープンしたポジションに割り当てられ、ポジションのライフタイムに一貫する固有の番号です。識別子はポジションのターンオーバによって変更されません。

ポジション識別子は、ポジションを開く、変更する、または決済するために使用される各注文（ORDER_POSITION_ID）と約定（DEAL_POSITION_ID）で指定されています。ポジションに関連した注文や約定を検索するにはこのプロパティを使用します。 ネッティングモード（単一のイン/アウト取引を使用）でポジションが反転された場合、POSITION_IDENTIFIERは変更されません。 ただし、POSITION_TICKETは、その反転につながった注文のチケットに置き換えられます。 ポジション反転はヘッジモードでは提供されません。