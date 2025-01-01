ポジションプロパティ
取引操作の実行は、注文を出すこと、ボリューム及び/または方向の変更、または解除につながります。取引操作は OrderSend() 関数で取引リクエストとして送られた注文を通して行われます。各有価証券 （シンボル）では、ポジションは 1 つだけ可能です。ポジションには PositionGet...() 関数での読み込みが可能なプロパティセットがあります。
PositionGetInteger() 関数では
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
識別子
|
説明
|
Type
|
POSITION_TICKET
|
ポジションチケット。各保有ポジションに新たに割り当てられた固有の番号。通常、その結果としてポジションを保有する、注文のチケットに対応します（サーバー上で行われた操作の結果、チケットが変更された場合を除く）。例えば、ポジションの再保有によるスワップの加算です。ポジションを保有することになった注文を見つけるには、POSITION_IDENTIFIERプロパティを使用する必要があります。
POSITION_TICKET値はMqlTradeRequest::positionと一致します。
|
long
|
POSITION_TIME
|
注文が出された時刻。
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
01.01.1970 から経ったミリ秒で表された注文が出された時刻。
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
01.01.1970 から経った秒数で表されたポジション変更時刻。
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
01.01.1970 から経ったミリ秒で表されたポジション変更時刻。
|
long
|
POSITION_TYPE
|
ポジションの種類。
|
POSITION_MAGIC
|
ポジションマジックナンバー（ORDER_MAGICを参照）。
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
ポジション識別子は、全ての新しくオープンしたポジションに割り当てられ、ポジションのライフタイムに一貫する固有の番号です。識別子はポジションのターンオーバによって変更されません。
ネッティングモード（単一のイン/アウト取引を使用）でポジションが反転された場合、POSITION_IDENTIFIERは変更されません。 ただし、POSITION_TICKETは、その反転につながった注文のチケットに置き換えられます。 ポジション反転はヘッジモードでは提供されません。
|
long
|
POSITION_REASON
|
ポジションを開く理由。
|
識別子
|
説明
|
Type
|
POSITION_VOLUME
|
ポジションボリューム。
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
ポジションの始値。
|
double
|
POSITION_SL
|
未決済ポジションの決済逆指レベル。
|
double
|
POSITION_TP
|
未決済ポジションの決済指値。
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
ポジションシンボルの現在価格。
|
double
|
POSITION_SWAP
|
累積スワップ。
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
現在の利益。
|
double
PositionGetString() 関数では
|
識別子
|
説明
|
Type
|
POSITION_SYMBOL
|
ポジションのシンボル。
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
ポジションコメント。
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
ポジション識別子が外部取引システム(取引所)です。
|
string
ポジションの方向（売買）は ENUM_POSITION_TYPE 列挙から値によって定義されています。ポジションの種類を取得するには PositionGetInteger() 関数を POSITION_TYPE 修飾子と使用します。
|
識別子
|
説明
|
POSITION_TYPE_BUY
|
買い。
|
POSITION_TYPE_SELL
|
売り。
POSITION_REASONプロパティにはポジションを開いた理由が含まれます。ポジションは、デスクトップターミナル、モバイルアプリケーション、エキスパートアドバイザーなどから出された注文のアクティブ化の結果として開かれます。POSITION_REASONの可能な値は、ENUM_POSITION_REASON列挙体に記述されています。
|
識別子
|
説明
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
ポジションは、デスクトップターミナルから出された注文のアクティブ化の結果として開かれた
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
ポジションは、モバイルアプリケーションから出された注文のアクティブ化の結果として開かれた
|
POSITION_REASON_WEB
|
ポジションは、webプラットフォームから出された注文のアクティブ化の結果として開かれた
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
ポジションは、MQL5プログラム（エキスパートアドバイザーまたはスクリプト）から出された注文のアクティブ化の結果として開かれた