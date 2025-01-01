MQL5 リファレンス変換関数StringToInteger
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToInteger
この関数は数のシンボル表現を含む文字列を long（整数）型の数値に変換します。
|
long StringToInteger(
パラメータ
value
[in] 数を含む文字列
戻り値
long 型の値
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
S
参照