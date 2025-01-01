|
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 取引及び注文履歴をリクエストする
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 口座のすべての履歴注文のリストのループ
int total=HistoryOrdersTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- ループインデックスでリストから注文チケットを取得する
ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- 注文タイプを取得し、選択した注文の文字列プロパティのリストのヘッダーを表示する
string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));
PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);
//--- ヘッダーの下に選択した注文のすべての文字列プロパティを表示する
HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket, 16);
}
/*
結果：
String properties of an history order Buy #2646074112:
Comment: [tp 1.09137]
Symbol: EURUSD
External ID:
String properties of an history order Buy #2646131906:
Comment:
Symbol: EURUSD
External ID:
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 選択した過去の注文の文字列プロパティを |
//| 操作ログに表示する |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
string value="";
//--- ヘッダーのテキストとヘッダーフィールドの幅を定義する
//--- ヘッダーの幅が関数に渡され、ゼロと等しい場合、幅はヘッダー行のサイズ+1になる
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- コメントを取得し、指定されたヘッダー幅で操作ログに表示する
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_COMMENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- 操作ログに注文が出された銘柄を表示する
header="Symbol:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
//--- 操作ログに外部取引システムでの注文IDを表示する
header="External ID:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_EXTERNAL_ID, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 注文タイプの説明を返す |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
{
switch(type)
{
case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");
case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");
default : return("Unknown order type: "+(string)type);
}
}