|
#define SYMBOL_NAME Symbol()
#define SESSION_INDEX 0
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- シンボルとSESSION_INDEXを含むヘッダーを出力し、
//--- 月曜日から金曜日までの曜日ごとのループで、取引セッションの開始時刻と終了時刻を操作ログに出力する
PrintFormat("Symbol %s, Trade session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);
for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)
SymbolInfoSessionTradePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);
/*
結果：
Symbol GBPUSD, Trade session 0:
- Monday 00:15 - 23:55
- Tuesday 00:15 - 23:55
- Wednesday 00:15 - 23:55
- Thursday 00:15 - 23:55
- Friday 00:15 - 23:55
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定された取引セッションの開始時刻と終了時刻を送信する |
//| 開始時刻と終了時刻を操作ログに送信する |
//+------------------------------------------------------------------+
void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)
{
//--- 取引セッションの開始と終了を記録する変数を宣言する
datetime date_from; // セッションの開始時刻
datetime date_to; // セッションｎお終了時刻
//--- 銘柄と曜日別に取引セッションからデータを取得する
if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))
{
Print("SymbolInfoSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- 列挙定数から曜日名を作成する
string week_day=EnumToString(day_of_week);
if(week_day.Lower())
week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));
//--- 指定された取引セッションのデータを操作ログに送信する
PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));
}