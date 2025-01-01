- OrderCalcMargin
HistoryDealsTotal
履歴内の約定数を返します。HistoryDealsTotal() を呼び出す前に HistorySelect() または HistorySelectByPosition() 関数を使用して約定と注文の履歴を受信するべきです。
int HistoryDealsTotal();
戻り値
int 型の値
注意事項
注文、約定 及び ポジションは混乱されてはなりません。 約定は注文実行の結果で、ポジションは 1 つ以上の 約定の結果の概要です。
例：
//+------------------------------------------------------------------+
参照