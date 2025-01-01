//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 口座の既存のすべての履歴をリクエストする

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- リスト内の取引の数を取得し、操作ログに表示する

int total=HistoryDealsTotal();

Print("Number of historical deals on the account: ", total);

/*

結果：

Number of historical deals on the account: 339

*/

}