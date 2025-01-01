StringCompare 2 つの文字列を比較し、1 番目の文字列が2 番目より大きい場合は 1 、両方が等しい場合は 0、1 番目が2 番目より小さい場合は -1 を返します。

StringReserve 指定されたサイズのバッファをメモリ内の文字列用に予約します