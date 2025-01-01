MQL5 リファレンス文字列関数
- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
文字列関数
これは、string 型のデータを操作するための関数群です。
|
関数
|
アクション
|
文字列の終わりに別の文字列を追加します。
|
文字列に割り当てられたバッファのサイズを返します。
|
2 つの文字列を比較し、1 番目の文字列が2 番目より大きい場合は 1 、両方が等しい場合は 0、1 番目が2 番目より小さい場合は -1 を返します。
|
渡されたパラメータの文字列を形成します。
|
指定された文字列に選択されたシンボルを書き入れます。
|
文字列内で部分文字列を検索します。
|
指定された文字列の位置での数の値を返します。
|
指定された記号で文字列を初期化し、指定された文字列の長さを提供します。
|
文字列のシンボルの数を返します。
|
文字列に指定された長さ(文字数)を設定します
|
文字列で見つかった全ての部分文字列を指定されたシンボルの配列で置換します。
|
指定されたサイズのバッファをメモリ内の文字列用に予約します
|
指定された位置にシンボルの変更値を持つ文字列のコピーを返します。
|
指定された文字列から指定されたセパレータで部分文字列を取得し、取得された部分文字列の数を返します。
|
指定された位置から開始してテキスト文字列から部分文字列を抽出します。
|
選択された文字列の全てのシンボルを小文字に変換します。
|
選択された文字列の全てのシンボルを大文字に変換します。
|
文字列の左部分の改行文字、スペースやタブを切り取ります。
|
文字列の右部分の改行文字、スペースやタブを切り取ります。