CheckPointer
この関数はオブジェクトポインタの型を返します。
|
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
パラメータ
anyobject
[in] オブジェクトポインタ
戻り値
ENUM_POINTER_TYPE 列挙のいずれかの値
注意事項
不正なポインタを呼び出す試みはプログラムの緊急終了を生じます。これが、ポインタを使用する前にCheckPointer 関数を呼び出すのが必要な理由です。ポインタは、次のような場合に不正である場合があります。
この関数は、ポインタの有効性をチェックするために使用することが出来ます。ゼロ以外の値はポインタアクセスを保証します。
ポインタをすばやく検証するにはCheckPointer関数の暗黙的な呼び出しを介してチェックする演算子「!」（例）も使用できます。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
