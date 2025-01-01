__DATE__ 時刻を含まないファイルコンパイルの日付（時間、分、秒は 0 ）。 Print

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED 現在の口座で許可された取引。 AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT エキスパートアドバイザーで許可された取引。 AccountInfoInteger

CHAR_MAX char 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

CHAR_MIN char 型で表すことが出来る最小値。。 数値定数

CHART_MOUSE_SCROLL マウスの左ボタンを使用してチャートを水平方向にスクロールします。CHART_SCALEFIX、CHART_SCALEFIX_11 または CHART_SCALE_PT_PER_BAR プロパティーの値が true の場合には、垂直方向のスクロールも可能です。 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE 指標サブウィンドウの上部フレームとメインチャートウィンドウの上部フレームとの縦 Y 軸に沿った距離（ピクセル単位）。指標サブウィンドウでのグラフィカルオブジェクトの座標がサブウィンドウの左上隅を基準に設定されているのに比べ、マウスイベントでのカーソル座標は、メインチャートウィンドウの座標で渡されます。 この値は、図形オブジェクトを正しく取り扱うために、メインチャートの絶対座標をサブウィンドウフレームの左上隅を基準に設定されているサブウィンドウのローカル座標に変換するために必要とされます。 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE プロパティダイアログで変更されたグラフィックオブジェクトのプロパティ。 OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Edit グラフィックオブジェクトのテキスト編集の終了。 OnChartEvent

clrAliceBlue アリスブルー ウェブカラー

clrAntiqueWhite アンティークホワイト ウェブカラー

clrAqua アクア ウェブカラー

clrAquamarine アクアマリン ウェブカラー

clrBeige ベージュ ウェブカラー

clrBisque ビスク ウェブカラー

clrBlack 黒 ウェブカラー

clrBlanchedAlmond 湯通しアーモンド ウェブカラー

clrBlue 青 ウェブカラー

clrBlueViolet 青紫 ウェブカラー

clrBrown 茶 ウェブカラー

clrBurlyWood バーリウッド ウェブカラー

clrCadetBlue カデットブルー ウェブカラー

clrChartreuse シャルトリューズ ウェブカラー

clrChocolate チョコレート ウェブカラー

clrCoral コーラル ウェブカラー

clrCornflowerBlue コーンフラワーブルー ウェブカラー

clrCornsilk コーンシルク ウェブカラー

clrCrimson 真紅 ウェブカラー

clrDarkBlue ダークブルー ウェブカラー

clrDarkGoldenrod ダークゴールデンロッド ウェブカラー

clrDarkGray ダークグレー ウェブカラー

clrDarkGreen 深緑 ウェブカラー

clrDarkKhaki ダークカーキ ウェブカラー

clrDarkOliveGreen ダークオリーブグリーン ウェブカラー

clrDarkOrange ダークオレンジ ウェブカラー

clrDarkOrchid ダークオーキッド ウェブカラー

clrDarkSalmon ダークサーモン ウェブカラー

clrDarkSeaGreen ダークシーグリーン ウェブカラー

clrDarkSlateBlue ダークスレートブルー ウェブカラー

clrDarkSlateGray ダークスレートグレー ウェブカラー

clrDarkTurquoise ダークターコイズ ウェブカラー

clrDarkViolet ダークバイオレット ウェブカラー

clrDeepPink ディープピンク ウェブカラー

clrDeepSkyBlue ディープスカイブルー ウェブカラー

clrDimGray 薄暗いグレー ウェブカラー

clrDodgerBlue ドジャーブルー ウェブカラー

clrFireBrick ファイアブリック ウェブカラー

clrForestGreen フォレストグリーン ウェブカラー

clrGainsboro ゲインスボロ ウェブカラー

clrGold 金 ウェブカラー

clrGoldenrod ゴールデンロッド ウェブカラー

clrGray 灰 ウェブカラー

clrGreen 緑 ウェブカラー

clrGreenYellow グリーンイエロー ウェブカラー

clrHoneydew ハニーデュー ウェブカラー

clrHotPink ホットピンク ウェブカラー

clrIndianRed インディアンレッド ウェブカラー

clrIndigo インディゴ ウェブカラー

clrIvory アイボリー ウェブカラー

clrKhaki カーキ ウェブカラー

clrLavender ラベンダー ウェブカラー

clrLavenderBlush ラベンダーブラッシュ ウェブカラー

clrLawnGreen ローングリーン ウェブカラー

clrLemonChiffon レモンシフォン ウェブカラー

clrLightBlue ライトブルー ウェブカラー

clrLightCoral ライトコーラル ウェブカラー

clrLightCyan ライトシアン ウェブカラー

clrLightGoldenrod ライトゴールデンロッド ウェブカラー

clrLightGray ライトグレイ ウェブカラー

clrLightGreen ライトグリーン ウェブカラー

clrLightPink ライトピンク ウェブカラー

clrLightSalmon ライトサーモン ウェブカラー

clrLightSeaGreen ライトシーグリーン ウェブカラー

clrLightSkyBlue ライトスカイブルー ウェブカラー

clrLightSlateGray ライトスレートグレー ウェブカラー

clrLightSteelBlue ライトスチールブルー ウェブカラー

clrLightYellow ライトイエロー ウェブカラー

clrLime ライム ウェブカラー

clrLimeGreen ライムグリーン ウェブカラー

clrLinen リネン ウェブカラー

clrMagenta マゼンタ ウェブカラー

clrMaroon マルーン ウェブカラー

clrMediumAquamarine ミディアムアクアマリン ウェブカラー

clrMediumBlue ミディアムブルー ウェブカラー

clrMediumOrchid ミディアムオーキッド ウェブカラー

clrMediumPurple ミディアムパープル ウェブカラー

clrMediumSeaGreen ミディアムシーグリーン ウェブカラー

clrMediumSlateBlue ミディアムスレートブルー ウェブカラー

clrMediumSpringGreen ミディアムスプリンググリーン ウェブカラー

clrMediumTurquoise ミディアムターコイズ ウェブカラー

clrMediumVioletRed ミディアムバイオレットレッド ウェブカラー

clrMidnightBlue ミッドナイトブルー ウェブカラー

clrMintCream ミントクリーム ウェブカラー

clrMistyRose ミスティローズ ウェブカラー

clrMoccasin モカシン ウェブカラー

clrNavajoWhite ナバホホワイト ウェブカラー

clrNavy ネービー ウェブカラー

clrNONE 無色。 その他の定数

clrOldLace オールドレース ウェブカラー

clrOlive オリーブ ウェブカラー

clrOliveDrab オリーブドラブ ウェブカラー

clrOrange 橙 ウェブカラー

clrOrangeRed オレンジレッド ウェブカラー

clrOrchid オーキッド ウェブカラー

clrPaleGoldenrod ペールゴールデンロッド ウェブカラー

clrPaleGreen ペールグリーン ウェブカラー

clrPaleTurquoise ペールターコイズ ウェブカラー

clrPaleVioletRed ペールバイオレットレッド ウェブカラー

clrPapayaWhip パパイアホイップ ウェブカラー

clrPeachPuff ピーチパフ ウェブカラー

clrPeru ペルー ウェブカラー

clrPink ピンク ウェブカラー

clrPlum プラム ウェブカラー

clrPowderBlue パウダーブルー ウェブカラー

clrPurple 紫 ウェブカラー

clrRed 赤 ウェブカラー

clrRosyBrown ロージーブラウン ウェブカラー

clrRoyalBlue ロイヤルブルー ウェブカラー

clrSaddleBrown サドルブラウン ウェブカラー

clrSalmon サーモン ウェブカラー

clrSandyBrown サンディブラウン ウェブカラー

clrSeaGreen シーグリーン ウェブカラー

clrSeashell シーシェル ウェブカラー

clrSienna シエナ ウェブカラー

clrSilver 銀 ウェブカラー

clrSkyBlue スカイブルー ウェブカラー

clrSlateBlue スレートブルー ウェブカラー

clrSlateGray スレートグレー ウェブカラー

clrSnow スノー ウェブカラー

clrSpringGreen スプリンググリーン ウェブカラー

clrSteelBlue スチールブルー ウェブカラー

clrTan タン ウェブカラー

clrTeal ティール ウェブカラー

clrThistle アザミ ウェブカラー

clrTomato トマト ウェブカラー

clrTurquoise ターコイズ ウェブカラー

clrViolet バイオレット ウェブカラー

clrWheat ウィート ウェブカラー

clrWhite 白 ウェブカラー

clrWhiteSmoke ホワイトスモーク ウェブカラー

clrYellow 黄 ウェブカラー

clrYellowGreen イエローグリーン ウェブカラー

CP_ACP 現在の Windows ANSI コードページ。 CharArrayToString、StringToCharArray、FileOpen

CP_MACCP 現在のシステムの Macintosh コードページ。 注：現代のMacintoshコンピュータはエンコーディングにUnicodeを使用しているため、この値は、主に以前に作成したプログラムコードで使用され、今は使用されていません。 CharArrayToString、StringToCharArray、FileOpen

CP_OEMCP 現在のシステムの OEM コードページ。 CharArrayToString、StringToCharArray、FileOpen

CP_THREAD_ACP 現在のスレッドの Windows ANSI コードページ。 CharArrayToString、StringToCharArray、FileOpen

CRYPT_AES128 128ビット（16バイト）キーでの AES 暗号化。 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_AES256 256 ビット（32 バイト）キーでの AES 暗号化。 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP アーカイブ。 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_BASE64 BASE64 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_DES 56ビット（7バイト）キーでの DES 暗号化。 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 MD5 HASH の計算。 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 SHA1 HASH の計算。 CryptEncode、CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 SHA256 HASH の計算。 CryptEncode、CryptDecode

DBL_DIG double 型の小数点以下の桁数。 数値定数

DBL_MANT_DIG double 型の仮数部のビット数。 数値定数

DBL_MAX double 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

DBL_MAX_10_EXP double 型の指数度の 10 進数での最大値。 数値定数

DBL_MAX_EXP double 型の指数度の 2 進数での最大値。 数値定数

DBL_MIN double 型で表すことが出来る最小の正の値。 数値定数

DBL_MIN_10_EXP double 型の指数度の 10 進数での最小値。 数値定数

DBL_MIN_EXP double 型の指数度の 2 進数での最小値。 数値定数

DEAL_ENTRY 約定エントリー （エントリーイン、エントリーアウト、リバース）。 HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER 約定の注文番号。 HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC 01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された 約定実行時刻。 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED 取り消しされた買い 約定。以前に実行された買い 約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された 約定（DEAL_TYPE_BUY）の種類は DEAL_TYPE_BUY_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED 取り消しされた売り 約定。以前に実行された売り約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された約定（DEAL_TYPE_SELL）の種類は DEAL_TYPE_SELL_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。 HistoryDealGetInteger

ERR_ARRAY_BAD_SIZE リクエストされた配列のサイズが 2GB を超えます。 GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY char 型の配列のみ可。 GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY double 型の配列のみ可。 GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV ファイルは CSV として開かれる必要があります。 GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV ファイルはテキストまたは CSV として開かれる必要があります。 GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY float 型の配列のみ可。 GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED FTP でのファイル送信に失敗。 GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY int 型の配列のみ可。 GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY long 型の配列のみ可。 GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY グラフィックオブジェクトプロパティの不正な ID。 GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 1 次元配列のみが可。 GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE OpenCL の実行キューの作成に失敗。 GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER OpenCL カーネルパラメータ設定中にエラー発生。 GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET OpenCL バッファ内の無効なオフセット。 GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE OpenCL バッファの無効なサイズ。 GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 同一の動的及び静的リソース名。 GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG リソース名が 63 字を超えます。 GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE リソースタイプがサポートされていないかサイズが 16 MB を超えます。 GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY short 型の配列のみ可。 GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 受け取り側の配列は AS_SERIES として宣言されていて、サイズが不充分です。 GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 大きすぎて ULONG_MAX を超える数。 GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED 文字列の末尾に 0 が追加されました（無効な操作）。 GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES 64 を超えるファイルを同時に開く事は不可能。 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 指定された URL への接続に失敗。 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 無効な URL。 GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED HTTP リクエストに失敗。 GetLastError

FILE_CSV CSV ファイル（全ての要素が Unicode または ANSI の適切な型の文字列に変換されセパレータで区切られています）。フラグは FileOpen() で使用されます。 FileOpen

FILE_UNICODE UNICODE タイプ（ 2 バイトのシンボル）の文字列。フラグは FileOpen() で使用されます。 FileOpen

FLT_DIG float 型の小数点以下の桁数。 数値定数

FLT_MANT_DIG float 型の仮数部のビット数。 数値定数

FLT_MAX float 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

FLT_MAX_10_EXP float 型の指数度の 10 進数での最大値。 数値定数

FLT_MAX_EXP float 型の指数度の 2 進数での最大値。 数値定数

FLT_MIN float 型で表すことが出来る最小の正の値。 数値定数

FLT_MIN_10_EXP float 型の指数度の 10 進数での最小値。 数値定数

FLT_MIN_EXP float 型の指数度の 2 進数での最小値。 数値定数

FRIDAY 金曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade

IDABORT 「中止（A)」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDCANCEL 「キャンセル」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDCONTINUE 「続行（C)」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDIGNORE 「無視（I)」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDNO 「いいえ」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDOK 「OK」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDRETRY 「再試行（R)」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDTRYAGAIN 「再試行する」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IDYES 「はい」ボタンが押されました。 メッセージボックス

IND_ADX 平均方向性指数（Average Directional Index）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_AMA 適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_ATR ATR（Average True Range）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_CCI コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_DEMA 2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_FRAMA フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU 一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_MFI マネーフローインデックス（Money Flow Index）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_OBV オンバランスボリューム（On Balance Volume）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_RSI 相対力指数（Relative Strength Index）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_RVI 相対活力指数（Relative Vigor Index）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_SAR パラボリック SAR。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_TEMA 3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_TRIX 3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_VIDYA 可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

IND_WPR ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。 IndicatorCreate、IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS 中間計算のための補助バッファ SetIndexBuffer

INT_MAX int 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

INT_MIN int 型で表すことが出来る最小値。。 数値定数

IS_DEBUG_MODE MQ5 プログラムをデバグモードで動作するフラグ。 その他の定数

IS_PROFILE_MODE MQ5 プログラムをプロファイルモードで動作するフラグ。 その他の定数

LICENSE_FULL 購入したライセンス版では、少なくとも 5 アクティベーションが可能です。アクティベーションの数は、売主によって指定されます。売主は、アクティベーションの許容数を増加させることが出来ます。 MQLInfoInteger

LONG_MAX long 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

LONG_MIN long 型で表すことが出来る最小値。。 数値定数

M_E e 数学定数

M_PI pi 数学定数

MB_ABORTRETRYIGNORE メッセージウィンドウには、「中止（A)」「再試行（R)」「無視（I)」の 3 つのボタンがあります。 メッセージボックス

MB_CANCELTRYCONTINUE メッセージウィンドウには、「キャンセル」「再試行（R)」「続行（C)」の 3 つのボタンがあります。 メッセージボックス

MB_DEFBUTTON1 MB_DEFBUTTON2、MB_DEFBUTTON3 及び MB_DEFBUTTON4 が指定されてない場合、最初のボタンである MB_DEFBUTTON1 がデフォルトです。 メッセージボックス

MB_DEFBUTTON2 2 番目のボタンがデフォルト。 メッセージボックス

MB_DEFBUTTON3 3 番目のボタンがデフォルト。 メッセージボックス

MB_DEFBUTTON4 4 番目のボタンがデフォルト。 メッセージボックス

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 囲まれた i サイン。 メッセージボックス

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND STOP アイコン。 メッセージボックス

MB_OK メッセージウィンドウには、「OK」ボタンが 1 つあります。（デフォルト）。 メッセージボックス

MB_OKCANCEL メッセージウィンドウには、「OK」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。 メッセージボックス

MB_RETRYCANCEL メッセージウィンドウには、「再試行（R)」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。 メッセージボックス

MB_YESNO メッセージウィンドウには、「はい」と「いいえ」の 2 つのボタンがあります。 メッセージボックス

MB_YESNOCANCEL メッセージウィンドウには、「はい」、「いいえ」と「キャンセル」の 3 つのボタンがあります。 メッセージボックス

MINUSDI_LINE 線 –DI。 指標線

MONDAY 月曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade

MQL_FRAME_MODE エキスパートアドバイザーが最適化結果のフレーム収集モード で動作されるというフラグ。 MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE EX5 モジュールのライセンスの種類。ライセンスは、MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) を使用してリクエストされたEX5モジュールを指します。 MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT MQL5 プログラムの最大動的メモリ量（ MB 単位）。 MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED MQL5 プログラムのメモリ使用量（ MB 単位）。 MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME 実行される MQL5 プログラムの名称。 MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE MQL5 プログラムの種類。 MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED 指定された実行中プログラムの取引許可。 MQLInfoInteger

NULL すべの型でゼロ。 その他の定数

OBJ_PERIOD_D1 オブジェクトは 1 日チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 オブジェクトは 1 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 オブジェクトは 12 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 オブジェクトは 2 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 オブジェクトは 3 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 オブジェクトは 4 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 オブジェクトは 6 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 オブジェクトは 8 時間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 オブジェクトは 1 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 オブジェクトは 10 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 オブジェクトは 12 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 オブジェクトは 15 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 オブジェクトは 2 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 オブジェクトは 20 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 オブジェクトは 3 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 オブジェクトは 30 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 オブジェクトは 4 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 オブジェクトは 5 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 オブジェクトは 6 分チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 オブジェクトは 1 ヶ月チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 オブジェクトは 1 週間チャートに描画されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE ビットマップラベルの BMP ファイルの名称。リソース も参照。 ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT 及び OBJ_BUTTON オブジェクトの境界線の色。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE 結合角からX 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅のX 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE X 軸に沿ったピクセル単位でのオブジェクトの幅。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE 結合角から Y 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅の Y 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE Y 軸に沿ったオブジェクトの高さ(ピクセル単位）。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。 ObjectSetInteger、ObjectGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN このポリシーは、「マーケット」または「エクスチェンジ」の記号を持った 成行注文（ORDER_TYPE_BUY 及び ORDER_TYPE_SELL）、指値注文及びストップリミット注文（ORDER_TYPE_BUY_LIMIT、ORDER_TYPE_SELL_LIMIT、ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 及び ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT）の 実行のみに使用されます。成行注文及び指値注文を部分的に満たす場合は、残りのボリュームはキャンセルされずに更に手続きされます。 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMITとORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 注文の活性化のためには、ORDER_FILLING_RETURN 実行型と対応する指値注文 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ ORDER_TYPE_SELL_LIMIT が作成されます。 OrderGetInteger、HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID 実行後すぐに注文に設定されるポジション識別。注文の実行は注文を出すか、既存のポジション変更する約定となります。このポジションの識別子がこの時点で実行される注文のために設定されています。 OrderGetInteger、HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 注文が指定された日の 23:59:59 まで有効となります。この時刻が取引セッション外である場合は、注文は最も近い取引時間中に満了します。 OrderGetInteger、HistoryOrderGetInteger

PERIOD_CURRENT 現在の時間軸 チャート時間軸

PERIOD_D1 1日 チャート時間軸

PERIOD_H1 1時間 チャート時間軸

PERIOD_H12 12時間 チャート時間軸

PERIOD_H2 2時間 チャート時間軸

PERIOD_H3 3時間 チャート時間軸

PERIOD_H4 4時間 チャート時間軸

PERIOD_H6 6時間 チャート時間軸

PERIOD_H8 8時間 チャート時間軸

PERIOD_M1 1分 チャート時間軸

PERIOD_M10 10分 チャート時間軸

PERIOD_M12 12分 チャート時間軸

PERIOD_M15 15分 チャート時間軸

PERIOD_M2 2分 チャート時間軸

PERIOD_M20 20分 チャート時間軸

PERIOD_M3 3分 チャート時間軸

PERIOD_M30 30分 チャート時間軸

PERIOD_M4 4分 チャート時間軸

PERIOD_M5 5分 チャート時間軸

PERIOD_M6 6分 チャート時間軸

PERIOD_MN1 1ヶ月 チャート時間軸

PERIOD_W1 1週間 チャート時間軸

PLUSDI_LINE 線 + DI。 指標線

PRICE_MEDIAN 中間価格（高 + 低）÷ 2 。 価格定数

PRICE_TYPICAL 典型的価格（高 + 低 + 終）÷ 3 。 価格定数

PRICE_WEIGHTED 平均価格（高 + 低 + 終 + 終）÷ 4 。 価格定数

SATURDAY 土曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade

SENKOUSPANA_LINE 先行スパン A 線。 指標線

SENKOUSPANB_LINE 先行スパン B 線。 指標線

SHORT_MAX short 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

SHORT_MIN short 型で表すことが出来る最小値。。 数値定数

SIGNAL_BASE_ID シグナル ID。 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE 口座の種類（ 0 - 実際、1 - デモ、2 - コンテスト）。 SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_ID シグナル ID（読み込みのみ）。 SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES 負け取引の最長シリーズの取引回数 STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES 勝ち取引の最長シリーズの取引回数 STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE 最大損失 - 全ての負け取引の最安値。値はゼロ以下です。 TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE 最大の利益 - 全ての勝ち取引の最大値。値はゼロ以上です。 TesterStatistics

STAT_PROFIT テスト後の純利益、すなわちSTAT_GROSS_PROFIT と STAT_GROSS_LOSS の合計。(STAT_GROSS_LOSS は常にゼロ以下です） TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD の比に等しい回復率 TesterStatistics

SUNDAY 日曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK 買値 - ベストバイオファー。 SymbolInfoDouble

SYMBOL_BID 売値 - ベストセルオファー。 SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD モード - CFD の証拠金と利益計算。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD インデックスモード - インデックスを使用した CFD の証拠金と利益計算 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD レバレッジモード - レバレッジ取引での CFD の証拠金と利益計算 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES 先物モード - 証券取引所での取引先物契約の証拠金と利益計算。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS 先物モード - FORTS での取引先物契約の証拠金と利益計算。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS 交換モード - 証券取引所で有価証券を取引するための証拠金と利益計算。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX 外為モード - 外国為替の利益と証拠金の計算。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES 先物モード - 先物の証拠金と利益の計算。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL 担保モード - シンボルは、取引口座の取引不可能の資産として使用されています。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE 注文期限切れモードの可能なフラグ。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE 注文充填モードの可能なフラグ。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN ISIN システム（ International Securities Identification Number ）での銘柄名。International Securities Identification Number はセキュリティを識別する一意の 12 桁の英数字コードです。このシンボルプロパティの存在は取引サーバ側で決定されます。 SymbolInfoString

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE 維持証拠金。設定されている場合、1 ロットから課金される、シンボルの証拠金通貨での証拠金量を設定します。これは、クライアントの口座状態が変わった時に、資産をチェックするために使用されます。維持証拠金が 0 に等しい場合、当初証拠金が使用されます。 SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_RIGHT オプション特権 (買い/売り)。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、現在の売値+/- 指定されたポイントの数（SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータ）で開けられます。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、終値 +/- 指定されたポイントの数 (パラメータ SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT)で開けられます。 SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Day of week to charge 3 days swap rollover SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT シンボルの片方向（売または買）のオープンポジションと未決注文の最大許容総額。例えば、制限が 5 ロットの場合、5 ロットのボリュームでオープン買いポジションを持つことができ、5 ロットのボリュームで、売り指値注文をすることが出来ます。しかし、この場合には、1 方向の総ボリュームが制限を超えてしまうため、買い指値注文をすることや 5 ロット以上の売り指値注文をすることは出来ません。 SymbolInfoDouble

TERMINAL_CODEPAGE クライアント端末にインストールされた言語のコードページ。 TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES システム CPU コアの数。 TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED 端末の設定で指定された SMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可。 TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED 端末の設定で指定された FTP サーバへのレポート送信及びログインの許可。 TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID このフラグはプッシュ通知の MetaQuotes ID データが存在することを示します。 TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 0x00010002 = 1.2 形式でのサポートされている OpenCL のバージョン。「 0 」は OpenCL をサポートがないことを意味します。 TerminalInfoInteger

THURSDAY 木曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL 無効な注文充填タイプ。 MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER 不正または禁止された注文の種類。 MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_POSITION 取引の実行に関連していないポジションを変更します。このトランザクション型はポジションが取引サーバ側で変更されたことを示しています。ポジションボリューム、始値、決済逆指及び決済指レベルの変更が可能です。返られたデータは OnTradeTransaction ハンドラでMqlTradeTransaction 構造体に提示されます。 約定実行によるポジションの変化（追加、変更、閉鎖）は TRADE_TRANSACTION_POSITION トランザクションの発生にはつながりません。 MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST 取引リクエストがサーバと処理され結果が受け取られたことの通知。そのような取引では MqlTradeTransaction 構造体の type フィールド (取引タイプ) の分析のみが必要です。OnTradeTransaction 関数の 2、3 番目のパラメータ（request と result）は追加のデータを得るために分析されなければいけません。 MqlTradeTransaction

TUESDAY 火曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX uchar 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

UINT_MAX uint 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

ULONG_MAX ulong 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

USHORT_MAX ushort 型で表すことが出来る最大値。。 数値定数

WEDNESDAY 水曜。 SymbolInfoInteger、SymbolInfoSessionQuote、SymbolInfoSessionTrade