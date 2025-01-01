ドキュメントセクション
定数

説明

使用例

__DATE__

時刻を含まないファイルコンパイルの日付（時間、分、秒は 0 ）。

Print

__DATETIME__

ファイルコンパイルの日付と時刻。

Print

__FILE__

現在コンパイルされているファイルの名称。

Print

__FUNCSIG__

本体にマクロが配置されている関数のシグネチャ。関数の完全な記述のロギングはオーバーロード関数の識別に役立つことがあります。

Print

__FUNCTION__

本体にマクロが配置されている関数の名称。

Print

__LINE__

マクロが配置されているソースコードの行番号。

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

コンパイラのビルド番号。

Print

__PATH__

現在コンパイルされているファイルへの絶対パス。

Print

ACCOUNT_ASSETS

口座の流動資産。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

預金通貨での勘定残高。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

口座の現在のブロックされた手数料の額。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

口座を提供する会社の名称。

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

預金通貨での口座のクレジット。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

口座通貨。

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

預金通貨の口座株式。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

口座レバレッジ。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

口座の流動負債。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

アクティブな未決注文の最大許容数。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

口座番号。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

預金通貨での使用された口座の証拠金。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

預金通貨での口座の余剰証拠金。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

当初証拠金。全ての未決注文の証拠金をカバーするために口座内でリザーブされた額。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

百分率で表した口座証拠金レベル。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

維持証拠金。全ての未決済ポジションの最小額をカバーするために口座内でリザーブされた最低資本金。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

証拠金コールレベル。ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE の設定によってパーセントまたは預金通貨で表されます。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

許容された最小証拠金を設定するモード。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

証拠金ストップアウトレベル。ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE の設定によってパーセントまたは預金通貨で表されます。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

クライアント名。

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

預金通貨での現在の利益。

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

取引サーバ名。

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

口座ストップアウトの通貨モード。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

口座ストップアウトの百分率モード。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

現在の口座で許可された取引

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

エキスパートアドバイザーで許可された取引

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

口座取引モード。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

コンテスト口座。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

デモ口座。

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

リアル口座。

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

中央揃え（編集オブジェクトのみ）。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

左揃え。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

右揃え。

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

厳密にオブジェクトの中心にあるアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

中心の左側のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

左下の隅のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

左上の隅のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

中心の下部のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

中心の右側のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

右下の隅のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

右上の隅のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

中心の上のアンカーポイント。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

BASE_LINE

正中線。

指標線

BOOK_TYPE_BUY

買い注文（ビッド）。

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

買いの成行注文。

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

売り注文（オファー）。

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

売りの成行注文。

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

フラットフォーム。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

BORDER_RAISED

プロミネントフォーム。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

凹フォーム。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

CHAR_MAX

char 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

CHAR_MIN

char 型で表すことが出来る最小値。。

数値定数

CHART_AUTOSCROLL

チャートの右側の境界線への自動移動のモード。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

バーの列として表示。

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

チャート先頭（最古の価格）。

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

他のチャートの上に重ねてチャートを表示します。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

日本製ローソク足として表示。

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

買値レベルの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

チャートの背景色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

売値レベルの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

弱気ローソク足の実体の色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

強気ローソク足の実体の色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

弱気ローソク足のダウンバー、影とボーダーの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

折れ線グラフの色と「同時線」日本製ローソク足の色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

強気ローソク足のアップバー、影とボーダーの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

軸、スケール及びOHLCラインの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

グリッドの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

直近の約定価格（Last）の線の色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

逆指注文値（決済逆指値及び決済指値）レベルの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

ボリュームやポジションオープンレベルの色。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

チャート内のコメントテキスト。

ChartSetStringChartGetString

CHART_CURRENT_POS

現在の位置。

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

チャートで取引レベルをマウスでドラッグする許可。ドラッグモードの初期値は有効（ true ）です。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

チャート上の全ての MQL5 プログラムに、マウス移動イベントとマウスクリックイベントの通知を送信します（CHARTEVENT_MOUSE_MOVE）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

チャート上の全てのMQL5 プログラムに、新規オブジェクト作成イベントの通知を送信します（CHARTEVENT_OBJECT_CREATE）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

チャート上の全てのMQL5 プログラムに、削除イベントの通知を送信します（CHARTEVENT_OBJECT_DELETE）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

チャート上で最初に見えるバーの番号。バーのインデックスは時系列式に付けけられます。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

固定されたチャートの最大値。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

固定されたチャートの最小値。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

パーセント値で表された、左の境界からのチャートの固定位置。チャートの固定位置は、水平時間軸上の小さな灰色の三角形でマークされています。これはティック着信時のチャート右への自動スクロールが無効になっている場合にのみ表示されます（ CHART_AUTOSCROLL プロパティを参照）。固定位置にあるバーはズームインやズームアウトする時にも移動しません。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

前景の価格チャート。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

チャートの高さ（ピクセル単位）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

チャートオブジェクト（ OBJ_CHART ）を識別し、グラフィックオブジェクトには true を返します。チャートの場合 false を返します。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

終値に引かれた線として表示。

ChartSetInteger

CHART_MODE

チャートの種類（ローソク足、バー、またはライン）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

マウスの左ボタンを使用してチャートを水平方向にスクロールします。CHART_SCALEFIX、CHART_SCALEFIX_11 または CHART_SCALE_PT_PER_BAR プロパティーの値が true の場合には、垂直方向のスクロールも可能です。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

スケール（バーあたりのポイント単位）。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

チャートの最大値。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

チャートの最小値。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Scale

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

指定されたスケール（バーあたりのポイント単位）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

固定スケールモード。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

1:1 スケールモード。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

右側の境界線からの価格チャートのインデントのモード。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

百分率で表された右境界線からのゼロバーインデントのサイズ。

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

売気配値をチャートに水平線として表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

買気配値をチャートに水平線として表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

チャートでタイムスケールを表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

チャートにグリッドを表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

直近価格をチャートに水平線として表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

グラフィカルオブジェクトのポップアップ説明。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

左上隅にOHLC値を表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

チャートに「ワンクリック取引」パネルを表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

隣接する期間の間に垂直方向のセパレータを表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

チャートに価格スケールを表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

チャートでの取引レベル（ポジション、決済逆指値、決済指値及び未決注文のレベル）を表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

チャートにボリュームを表示。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

チャートに表示出来るバーの数。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

ボリュームの非表示。

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

取引高。

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

ティックボリューム。

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

チャートの幅（バー単位）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

チャートの幅（ピクセル単位）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

チャートウィンドウハンドル（ HWND ）。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

サブウィンドウの可視性。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

指標サブウィンドウの上部フレームとメインチャートウィンドウの上部フレームとの縦 Y 軸に沿った距離（ピクセル単位）。指標サブウィンドウでのグラフィカルオブジェクトの座標がサブウィンドウの左上隅を基準に設定されているのに比べ、マウスイベントでのカーソル座標は、メインチャートウィンドウの座標で渡されます。

この値は、図形オブジェクトを正しく取り扱うために、メインチャートの絶対座標をサブウィンドウフレームの左上隅を基準に設定されているサブウィンドウのローカル座標に変換するために必要とされます。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

指標サブウィンドウを含んだチャートウィンドウの総数。

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

プロパティダイアログでのチャートサイズやチャートプロパティの変更。

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

チャートのクリック。

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

カスタムイベントの範囲からのイベントの初期番号。

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

カスタムイベントの範囲からのイベントの最終番号。

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

キーストローク。

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

マウスの移動、マウスクリック（チャートで CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true の場合）。

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

プロパティダイアログで変更されたグラフィックオブジェクトのプロパティ。

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

グラフィックオブジェクトのクリック。

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

作成されたグラフィックオブジェクト（チャートで CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true の場合）。

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

削除されたグラフィックオブジェクト(チャートで CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true の場合）。

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

グラフィックオブジェクトのドラッグアンドドロップ。

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Edit グラフィックオブジェクトのテキスト編集の終了。

OnChartEvent

CHARTS_MAX

端末内に同時に開けるチャートの最大数。

その他の定数

CHIKOUSPAN_LINE

遅行スパンライン。

指標線

clrAliceBlue

アリスブルー

ウェブカラー

clrAntiqueWhite

アンティークホワイト

ウェブカラー

clrAqua

アクア

ウェブカラー

clrAquamarine

アクアマリン

ウェブカラー

clrBeige

ベージュ

ウェブカラー

clrBisque

ビスク

ウェブカラー

clrBlack

ウェブカラー

clrBlanchedAlmond

湯通しアーモンド

ウェブカラー

clrBlue

ウェブカラー

clrBlueViolet

青紫

ウェブカラー

clrBrown

ウェブカラー

clrBurlyWood

バーリウッド

ウェブカラー

clrCadetBlue

カデットブルー

ウェブカラー

clrChartreuse

シャルトリューズ

ウェブカラー

clrChocolate

チョコレート

ウェブカラー

clrCoral

コーラル

ウェブカラー

clrCornflowerBlue

コーンフラワーブルー

ウェブカラー

clrCornsilk

コーンシルク

ウェブカラー

clrCrimson

真紅

ウェブカラー

clrDarkBlue

ダークブルー

ウェブカラー

clrDarkGoldenrod

ダークゴールデンロッド

ウェブカラー

clrDarkGray

ダークグレー

ウェブカラー

clrDarkGreen

深緑

ウェブカラー

clrDarkKhaki

ダークカーキ

ウェブカラー

clrDarkOliveGreen

ダークオリーブグリーン

ウェブカラー

clrDarkOrange

ダークオレンジ

ウェブカラー

clrDarkOrchid

ダークオーキッド

ウェブカラー

clrDarkSalmon

ダークサーモン

ウェブカラー

clrDarkSeaGreen

ダークシーグリーン

ウェブカラー

clrDarkSlateBlue

ダークスレートブルー

ウェブカラー

clrDarkSlateGray

ダークスレートグレー

ウェブカラー

clrDarkTurquoise

ダークターコイズ

ウェブカラー

clrDarkViolet

ダークバイオレット

ウェブカラー

clrDeepPink

ディープピンク

ウェブカラー

clrDeepSkyBlue

ディープスカイブルー

ウェブカラー

clrDimGray

薄暗いグレー

ウェブカラー

clrDodgerBlue

ドジャーブルー

ウェブカラー

clrFireBrick

ファイアブリック

ウェブカラー

clrForestGreen

フォレストグリーン

ウェブカラー

clrGainsboro

ゲインスボロ

ウェブカラー

clrGold

ウェブカラー

clrGoldenrod

ゴールデンロッド

ウェブカラー

clrGray

ウェブカラー

clrGreen

ウェブカラー

clrGreenYellow

グリーンイエロー

ウェブカラー

clrHoneydew

ハニーデュー

ウェブカラー

clrHotPink

ホットピンク

ウェブカラー

clrIndianRed

インディアンレッド

ウェブカラー

clrIndigo

インディゴ

ウェブカラー

clrIvory

アイボリー

ウェブカラー

clrKhaki

カーキ

ウェブカラー

clrLavender

ラベンダー

ウェブカラー

clrLavenderBlush

ラベンダーブラッシュ

ウェブカラー

clrLawnGreen

ローングリーン

ウェブカラー

clrLemonChiffon

レモンシフォン

ウェブカラー

clrLightBlue

ライトブルー

ウェブカラー

clrLightCoral

ライトコーラル

ウェブカラー

clrLightCyan

ライトシアン

ウェブカラー

clrLightGoldenrod

ライトゴールデンロッド

ウェブカラー

clrLightGray

ライトグレイ

ウェブカラー

clrLightGreen

ライトグリーン

ウェブカラー

clrLightPink

ライトピンク

ウェブカラー

clrLightSalmon

ライトサーモン

ウェブカラー

clrLightSeaGreen

ライトシーグリーン

ウェブカラー

clrLightSkyBlue

ライトスカイブルー

ウェブカラー

clrLightSlateGray

ライトスレートグレー

ウェブカラー

clrLightSteelBlue

ライトスチールブルー

ウェブカラー

clrLightYellow

ライトイエロー

ウェブカラー

clrLime

ライム

ウェブカラー

clrLimeGreen

ライムグリーン

ウェブカラー

clrLinen

リネン

ウェブカラー

clrMagenta

マゼンタ

ウェブカラー

clrMaroon

マルーン

ウェブカラー

clrMediumAquamarine

ミディアムアクアマリン

ウェブカラー

clrMediumBlue

ミディアムブルー

ウェブカラー

clrMediumOrchid

ミディアムオーキッド

ウェブカラー

clrMediumPurple

ミディアムパープル

ウェブカラー

clrMediumSeaGreen

ミディアムシーグリーン

ウェブカラー

clrMediumSlateBlue

ミディアムスレートブルー

ウェブカラー

clrMediumSpringGreen

ミディアムスプリンググリーン

ウェブカラー

clrMediumTurquoise

ミディアムターコイズ

ウェブカラー

clrMediumVioletRed

ミディアムバイオレットレッド

ウェブカラー

clrMidnightBlue

ミッドナイトブルー

ウェブカラー

clrMintCream

ミントクリーム

ウェブカラー

clrMistyRose

ミスティローズ

ウェブカラー

clrMoccasin

モカシン

ウェブカラー

clrNavajoWhite

ナバホホワイト

ウェブカラー

clrNavy

ネービー

ウェブカラー

clrNONE

無色。

その他の定数

clrOldLace

オールドレース

ウェブカラー

clrOlive

オリーブ

ウェブカラー

clrOliveDrab

オリーブドラブ

ウェブカラー

clrOrange

ウェブカラー

clrOrangeRed

オレンジレッド

ウェブカラー

clrOrchid

オーキッド

ウェブカラー

clrPaleGoldenrod

ペールゴールデンロッド

ウェブカラー

clrPaleGreen

ペールグリーン

ウェブカラー

clrPaleTurquoise

ペールターコイズ

ウェブカラー

clrPaleVioletRed

ペールバイオレットレッド

ウェブカラー

clrPapayaWhip

パパイアホイップ

ウェブカラー

clrPeachPuff

ピーチパフ

ウェブカラー

clrPeru

ペルー

ウェブカラー

clrPink

ピンク

ウェブカラー

clrPlum

プラム

ウェブカラー

clrPowderBlue

パウダーブルー

ウェブカラー

clrPurple

ウェブカラー

clrRed

ウェブカラー

clrRosyBrown

ロージーブラウン

ウェブカラー

clrRoyalBlue

ロイヤルブルー

ウェブカラー

clrSaddleBrown

サドルブラウン

ウェブカラー

clrSalmon

サーモン

ウェブカラー

clrSandyBrown

サンディブラウン

ウェブカラー

clrSeaGreen

シーグリーン

ウェブカラー

clrSeashell

シーシェル

ウェブカラー

clrSienna

シエナ

ウェブカラー

clrSilver

ウェブカラー

clrSkyBlue

スカイブルー

ウェブカラー

clrSlateBlue

スレートブルー

ウェブカラー

clrSlateGray

スレートグレー

ウェブカラー

clrSnow

スノー

ウェブカラー

clrSpringGreen

スプリンググリーン

ウェブカラー

clrSteelBlue

スチールブルー

ウェブカラー

clrTan

タン

ウェブカラー

clrTeal

ティール

ウェブカラー

clrThistle

アザミ

ウェブカラー

clrTomato

トマト

ウェブカラー

clrTurquoise

ターコイズ

ウェブカラー

clrViolet

バイオレット

ウェブカラー

clrWheat

ウィート

ウェブカラー

clrWhite

ウェブカラー

clrWhiteSmoke

ホワイトスモーク

ウェブカラー

clrYellow

ウェブカラー

clrYellowGreen

イエローグリーン

ウェブカラー

CORNER_LEFT_LOWER

座標の中心がチャートの左下隅。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

座標の中心がチャートの右上隅。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

座標の中心がチャートの右下隅。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

座標の中心がチャートの右上隅。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

CP_ACP

現在の Windows ANSI コードページ。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CP_MACCP

現在のシステムの Macintosh コードページ。

注：現代のMacintoshコンピュータはエンコーディングにUnicodeを使用しているため、この値は、主に以前に作成したプログラムコードで使用され、今は使用されていません。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CP_OEMCP

現在のシステムの OEM コードページ。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CP_SYMBOL

シンボルコードページ。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CP_THREAD_ACP

現在のスレッドの Windows ANSI コードページ。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CP_UTF7

UTF-7 コードページ。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CP_UTF8

UTF-8 コードページ。

CharArrayToStringStringToCharArrayFileOpen

CRYPT_AES128

128ビット（16バイト）キーでの AES 暗号化。

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_AES256

256 ビット（32 バイト）キーでの AES 暗号化。

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP アーカイブ。

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_DES

56ビット（7バイト）キーでの DES 暗号化。

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

MD5 HASH の計算。

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

SHA1 HASH の計算。

CryptEncodeCryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

SHA256 HASH の計算。

CryptEncodeCryptDecode

DBL_DIG

double 型の小数点以下の桁数。

数値定数

DBL_EPSILON

下記の条件を満たす最小値。

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double 型)

数値定数

DBL_MANT_DIG

double 型の仮数部のビット数。

数値定数

DBL_MAX

double 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

DBL_MAX_10_EXP

double 型の指数度の 10 進数での最大値。

数値定数

DBL_MAX_EXP

double 型の指数度の 2 進数での最大値。

数値定数

DBL_MIN

double 型で表すことが出来る最小の正の値。

数値定数

DBL_MIN_10_EXP

double 型の指数度の 10 進数での最小値。

数値定数

DBL_MIN_EXP

double 型の指数度の 2 進数での最小値。

数値定数

DEAL_COMMENT

約定コメント。

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

約定手数料。

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

約定エントリー （エントリーイン、エントリーアウト、リバース）。

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

エントリーイン。

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

リバース。

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

エントリーアウト。

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

約定マジックナンバー（ORDER_MAGIC を参照）。

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

約定の注文番号

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

約定の開始、変更や変化が起きたポジションのポジション識別子。ポジションは、ライフタイムを通して、シンボルに実行された全ての約定に割り当てられている固有の識別子を持ちます。

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

約定値。

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

約定の利益。

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

終了時の累積スワップ。

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

約定シンボル。

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

約定時刻。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された 約定実行時刻。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

約定の種類。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

残高。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

ボーナス。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

買い。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

取り消しされた買い 約定。以前に実行された買い 約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された 約定（DEAL_TYPE_BUY）の種類は DEAL_TYPE_BUY_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

追加料金。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

追加手数料。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

日ごとの仲介手数料。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

月ごとの仲介手数料。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

日ごとの手数料。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

月ごとの手数料。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

修正。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

クレジット。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

金利。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

売り。

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

取り消しされた売り 約定。以前に実行された売り約定が取り消しされる場合があります。この場合には、以前に実行された約定（DEAL_TYPE_SELL）の種類は DEAL_TYPE_SELL_CANCELED に変更され、その利益/損失はゼロ化されます。先に取得された利益/損失は、別の残高操作で実行されます。

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

約定量。

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

矢印の描画。

描画スタイル

DRAW_BARS

バーの列として表示。

描画スタイル

DRAW_CANDLES

ローソク足の列として表示。

描画スタイル

DRAW_COLOR_ARROW

多色の矢印を描画。

描画スタイル

DRAW_COLOR_BARS

多色バー。

描画スタイル

DRAW_COLOR_CANDLES

多色ローソク足。

描画スタイル

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

ゼロラインからの多色ヒストグラム。

描画スタイル

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

2 つの指標バッファの多色ヒストグラム。

描画スタイル

DRAW_COLOR_LINE

多色のライン。

描画スタイル

DRAW_COLOR_SECTION

多色のセクション。

描画スタイル

DRAW_COLOR_ZIGZAG

多色のジグザグ。

描画スタイル

DRAW_FILLING

2 レベル間の色の塗りつぶし。

描画スタイル

DRAW_HISTOGRAM

ゼロラインからのヒストグラム。

描画スタイル

DRAW_HISTOGRAM2

2 つの指標バッファのヒストグラム。

描画スタイル

DRAW_LINE

線。

描画スタイル

DRAW_NONE

描かれません。

描画スタイル

DRAW_SECTION

セクション。

描画スタイル

DRAW_ZIGZAG

ジグザグスタイルは、バーの垂直断面を可能にします。

描画スタイル

ELLIOTT_CYCLE

サイクル。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

グランドスーパーサイクル。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

インターメディエイト。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

マイナー。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

ミヌエット。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

ミニュート。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

プライマリ。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

サブミヌエット。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

スーパーサイクル。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

指標バファ—の空値。

その他の定数

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

不正な口座プロパティ識別子。

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

リクエストされた配列のサイズが 2GB を超えます。

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

配列の移転に不充分なメモリ、または静的配列のサイズを変更する試み。

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

板情報の追加が不可能。

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

板情報の削除が不可能。

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

板情報データ取得が不可能。

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

板情報から新規データを取得するのにサブスクライブ中にエラーが発生。

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

指標バッファ配布に不充分なメモリ。

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

不正な指標バッファインデックス。

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

ディレクトリのクリアに失敗（おそらく1つ以上のファイルがブロックされ、除去操作が失敗）。

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

ディレクトリを削除に失敗。

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

ファイル削除エラー。

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

ファイルオープンエラー。

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

char 型の配列のみ可。

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

銘柄と期間の変更に失敗。

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

タイマー作成に失敗。

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

チャートオープンエラー。

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

指標をチャートに追加するのに失敗。

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

指標をチャートから削除するのに失敗。

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

指標が指定されたチャートに不在。

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

チャートナビゲートエラー。

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

イベントを処理出来るエキスパートアドバイザーがチャートに不在。

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

チャートが応答しません。

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

チャートが見つかりません。

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

スクリーンショット作成エラー。

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

テンプレート適用エラー。

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

指標を含むサブウィンドウが不在。

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

不正なチャート識別子。

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

チャート操作の関数のパラメータ値のエラー。

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

不正なチャートプロパティ識別子。

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

不正なカスタム指標プロパティ識別子。

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

ディレクトリ不在。

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

double 型の配列のみ可。

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

ファイルがバイナリとしてオープンされたため、文字列のサイズ指定が必要。

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

読み込みのためにキャッシュに出来るメモリが不足。

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

ファイルの書き換えが不可。

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

これはファイルではなくディレクトリです。

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

これはディレクトリではなくファイルです。

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

ファイルが不在。

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

ファイルはバイナリとして開かれる必要があります。

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

ファイルは CSV として開かれる必要があります。

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

ファイルは読み込むために開かれる必要があります。

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

ファイルは書き込むために開かれる必要があります。

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

ファイルはテキストとして開かれる必要があります。

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

ファイルはテキストまたは CSV として開かれる必要があります。

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

ファイル読み込みエラー。

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

ファイルへのリソースの書き込みに失敗。

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

float 型の配列のみ可。

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

FTP でのファイル送信に失敗。

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

関数呼び出しの許可がありません。

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

同名のクライアント端末のグローバル変数が既存。

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

クライアント端末のグローバル変数が見つかりません。

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

リクエストされた履歴が見つかりません。

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

不正な履歴プロパティ識別子。

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

互換性のない配列の複製。文字列配列は文字列配列、数値配列は数値配列のみに複製することが出来ます。

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

文字列配列はテキストファイル、他の配列は バイナリファイルでなければいけません。

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

指標をチャートに適用するのに失敗。

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

指標の他の指標への適用は不可。

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

指標作成が不可。

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

配列の最初のパラメータは、カスタム指標の名称でなければなりません。

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

リクエストされたデータが見つかりません。

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

指標追加に不充分なメモリ。

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

指標作成時の配列内の無効なパラメータ型。

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

指標作成時にパラメータ型が不在。

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

未知のシンボル。

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

不正な指標ハンドル。

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

リクエストされた指標バッファの不正なインデックス。

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

指標作成時の不正なパラメータ数。

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

int 型の配列のみ可。

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

予期しない内部エラー。

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

型やサイズが不正な配列、または動的配列内に損傷を受けたオブジェクト。

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

無効な日付/時刻。

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

このハンドルを使用したファイルは閉じられた、または、初めから開けられませんでした。

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

システム関数呼び出し時の不正なパラメータ。

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

不正なポインタ。

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

不正なポインタ型。

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

long 型の配列のみ可。

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

メール送信に失敗。

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

最後のティックの時間が未知（ティック不在）。

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

「気配値表示」でシンボルが未選択。

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

「気配値表示」のシンボル追加・削除に失敗。

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

未知のシンボル。

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

シンボルプロパティの不正な識別子。

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

プログラムプロパティの不正な識別子。

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

文字列内に日付なし。

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

システム関数の実行に不充分なメモリ。

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

通知送信に失敗。

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

頻繁過ぎる通知の送信。

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

通知送信に無効なパラメータ（空の文字列か NULL ）が SendNotification() 関数に渡されました。

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

端末内の不正な通知の設定（IDの未指定か、許可の無設定）。

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

初期化されていない文字列。

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

数値配列のみ可。

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

グラフィックオブジェクト操作エラー。

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

値に対応する日付の取得が不可能。

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

日付に対応する値の取得が不可能。

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

グラフィックオブジェクトが見つかりません。

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

グラフィックオブジェクトプロパティの不正な ID。

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

1 次元配列のみが可。

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

OpenCL バッファの作成に失敗。

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

OpenCL コンテキスト作成に失敗。

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

OpenCL プログラムランタイムエラー。

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

OpenCL実行中中に内部エラー発生。

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

無効なOpenCL ハンドル

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

OpenCL カーネル作成エラー。

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

OpenCL 関数がこのコンピューターでサポートされていません。

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

OpenCL プログラムのコンパイル中にエラー発生。

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

OpenCL の実行キューの作成に失敗。

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

OpenCL カーネルパラメータ設定中にエラー発生。

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

カーネル名が長すぎます(OpenCL カーネル)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

OpenCL バッファ内の無効なオフセット。

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

OpenCL バッファの無効なサイズ。

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

音の再生に失敗。

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

同一の動的及び静的リソース名。

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

リソース名が 63 字を超えます。

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

この名称のリソースがEX5で見つかりません。

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

リソースタイプがサポートされていないかサイズが 16 MB を超えます。

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

時系列は使用不可。

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

short 型の配列のみ可。

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

配列が小さすぎ、開始位置が配列の外側にあります。

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

受け取り側の配列は AS_SERIES として宣言されていて、サイズが不充分です。

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

文字列に不充分なメモリ。

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

文字列の再配置に不充分なメモリ。

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

予想より短い文字列。

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

文字列から日付への変換エラー。

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

大きすぎて ULONG_MAX を超える数。

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

文字列への変換時の未知なデータ型。

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

文字列の末尾に 0 が追加されました（無効な操作）。

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

位置が文字列の範囲外。

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

構造体に、文字列、及び/または動的な配列及び/またはそのようなオブジェクトの構造体及び/またはクラスが含まれます。

GetLastError

ERR_SUCCESS

操作が正常に完了しました。

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

端末プロパティの不正な識別子。

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

長すぎるファイル名。

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

64 を超えるファイルを同時に開く事は不可能。

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

フォーマット指定子数がパラメータ数を超過。

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

パラメータ数がフォーマット指定子数を超過。

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

約定が見つかりません。

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

エキスパートアドバイザーでの取引が許可されていません。

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

注文が見つかりません。

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

ポジションが見つかりません。

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

取引リクエスト送信に失敗。

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

不正な取引プロパティ識別子。

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

ユーザ定義エラ—はこのコードで始まります。

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

指定された URL への接続に失敗。

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

無効な URL。

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

HTTP リクエストに失敗。

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

タイムアウトを超過。

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

不正なディレクトリ名。

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

不正なファイルハンドル。

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

無効なファイル名。

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

無効なフォーマットストリング。

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

クライアント端末関数の内部呼び出しでの不正なパラメータ。

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

文字列で不正な日付。

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

破損した文字列オブジェクト。

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

損傷した文字列型のパラメータ。

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

文字列内の不正な時刻。

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

長さゼロの配列。

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

最終アクセス日。

FileGetInteger

FILE_ANSI

ANSIタイプ（ 1 バイトのシンボル）の文字列。フラグは FileOpen() で使用されます。

FileOpen

FILE_BIN

（文字列への変換文字列を含まない）バイナリ読み込み/書き込みモードです。フラグは FileOpen() で使用されます。

FileOpen

FILE_COMMON

全てのクライアント端末の共有フォルダ内のファイルパス \Terminal\Common\Filesフラグは FileOpen()FileCopy()FileMove()FileIsExist() 関数で利用されます。

FileOpenFileCopyFileMoveFileIsExist

FILE_CREATE_DATE

作成日。

FileGetInteger

FILE_CSV

CSV ファイル（全ての要素が Unicode または ANSI の適切な型の文字列に変換されセパレータで区切られています）。フラグは FileOpen() で使用されます。

FileOpen

FILE_END

ファイル終了の記号を取得。

FileGetInteger

FILE_EXISTS

ファイルの存在をチェック。

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

ファイルを ANSI（ FILE_ANSI を参照）として開きます。

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

ファイルをバイナリ（ FILE_BIN を参照）として開きます。

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

ファイルを全ての端末の共有フォルダ（ FILE_COMMON を参照）で開きます。

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

ファイルを CSV（ FILE_CSV を参照）として開きます。

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

開かれたファイルが読み込み可能（ FILE_READ を参照）。

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

ファイルをテキスト（ FILE_TXT を参照）として開きます。

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

開かれたファイルが書き込み可能（ FILE_WRITE を参照）。

FileGetInteger

FILE_LINE_END

行終了の記号を取得。

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

最終更新日。

FileGetInteger

FILE_POSITION

ファイル内のポインタ位置。

FileGetInteger

FILE_READ

ファイルは読み込むために開かれます。フラグは FileOpen() で使用されます。ファイルを開く際には FILE_WRITE 及び/または FILE_READ 仕様が必要です。

FileOpen

FILE_REWRITE

FileCopy() 及び FileMove() 関数でのファイル上書きを可能にします。ファイルが存在し、書き込み用に開かれる必要があります。さもなければ、ファイルは開かれません。

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

複数のプログラムからの読み込みのための共通のアクセス。フラグは FileOpen() で使用されますがファイルを開く時の FILE_WRITE 及び/または FILE_READ フラグは必要です。

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

複数のプログラムからの書き込みのための共通のアクセス。フラグは FileOpen() で使用されますがファイルを開く時の FILE_WRITE 及び/または FILE_READ フラグは必要です。

FileOpen

FILE_SIZE

ファイルのバイトサイズ。

FileGetInteger

FILE_TXT

単純なテキストファイル（CSV ファイルと同じですが、セパレータを考慮しません）。フラグは FileOpen() で使用されます。

FileOpen

FILE_UNICODE

UNICODE タイプ（ 2 バイトのシンボル）の文字列。フラグは FileOpen() で使用されます。

FileOpen

FILE_WRITE

ファイルは書き込むために開かれます。フラグは FileOpen() で使用されます。ファイルを開く際には FILE_WRITE 及び/または FILE_READ 仕様が必要です。

FileOpen

FLT_DIG

float 型の小数点以下の桁数。

数値定数

FLT_EPSILON

下記の条件を満たす最小値。

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float 型)

数値定数

FLT_MANT_DIG

float 型の仮数部のビット数。

数値定数

FLT_MAX

float 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

FLT_MAX_10_EXP

float 型の指数度の 10 進数での最大値。

数値定数

FLT_MAX_EXP

float 型の指数度の 2 進数での最大値。

数値定数

FLT_MIN

float 型で表すことが出来る最小の正の値。

数値定数

FLT_MIN_10_EXP

float 型の指数度の 10 進数での最小値。

数値定数

FLT_MIN_EXP

float 型の指数度の 2 進数での最小値。

数値定数

FRIDAY

金曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

下落トレンドに対応する線。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

上昇トレンドに対応する線。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

顎線。

指標線

GATORLIPS_LINE

口線。

指標線

GATORTEETH_LINE

歯線。

指標線

IDABORT

「中止（A)」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDCANCEL

「キャンセル」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDCONTINUE

「続行（C)」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDIGNORE

「無視（I)」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDNO

「いいえ」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDOK

「OK」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDRETRY

「再試行（R)」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDTRYAGAIN

「再試行する」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IDYES

「はい」ボタンが押されました。

メッセージボックス

IND_AC

ACオシレーター。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_AD

蓄積/配信（Accumulation/Distribution）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_ADX

平均方向性指数（Average Directional Index）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_ADXW

ウェルズ•ワイルダーのADX。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

アリゲーター。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_AMA

適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_AO

オーサムオシレーター。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_ATR

ATR（Average True Range）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_BANDS

ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_BEARS

ベアパワー（Bears Power）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_BULLS

ブルパワー（Bulls Power）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_BWMFI

マーケットファシリテーションインデックス。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_CCI

コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_CHAIKIN

チャイキンオシレーター（Chaikin Oscillator）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_CUSTOM

カスタム指標。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_DEMA

2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_DEMARKER

デマーカー（DeMarker）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_ENVELOPES

エンベローブ（Envelopes）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_FORCE

勢力指数（Force Index）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_FRACTALS

フラクタル。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_FRAMA

フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_GATOR

ゲーターオシレーター。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_MA

移動平均（Moving Average）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_MFI

マネーフローインデックス（Money Flow Index）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_MOMENTUM

モメンタム（Momentum）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_OBV

オンバランスボリューム（On Balance Volume）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_RSI

相対力指数（Relative Strength Index）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_RVI

相対活力指数（Relative Vigor Index）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_SAR

パラボリック SAR。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_STDDEV

標準偏差（Standard Deviation）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

ストキャスティックス（Stochastic Oscillator）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_TEMA

3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_TRIX

3 重指数移動平均オシレーター（Triple Exponential Moving Averages Oscillator）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_VIDYA

可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_VOLUMES

ボリューム。

IndicatorCreateIndicatorParameters

IND_WPR

ウィリアムパーセントレンジ（Williams' Percent Range）。

IndicatorCreateIndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

中間計算のための補助バッファ

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

色。

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

描画するデータ。

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

指標値描画の精度。

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

指標ウィンドウの固定された高さ（プリプロセッサコマンド #property indicator_height）。

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

レベルの線の色。

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

指標ウィンドウのレベル数。

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

レベルの線のスタイル。

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

レベルの説明。

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

レベル値。

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

レベルの線の太さ。

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

指標ウィンドウの最大サイズ。

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

指標ウィンドウの最小サイズ。

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

指標短縮名。

IndicatorSetString

INT_MAX

int 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

INT_MIN

int 型で表すことが出来る最小値。。

数値定数

INVALID_HANDLE

不正なハンドル。

その他の定数

IS_DEBUG_MODE

MQ5 プログラムをデバグモードで動作するフラグ。

その他の定数

IS_PROFILE_MODE

MQ5 プログラムをプロファイルモードで動作するフラグ。

その他の定数

KIJUNSEN_LINE

基準線。

指標線

LICENSE_DEMO

マーケットから購入した製品の試用版。ストラテジーテスターー内のみで使用出来ます。

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

無制限の無料版。

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

購入したライセンス版では、少なくとも 5 アクティベーションが可能です。アクティベーションの数は、売主によって指定されます。売主は、アクティベーションの許容数を増加させることが出来ます。

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

期間限定ライセンス版。

MQLInfoInteger

LONG_MAX

long 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

LONG_MIN

long 型で表すことが出来る最小値。。

数値定数

LOWER_BAND

下限。

指標線

LOWER_HISTOGRAM

下部ヒストグラム。

指標線

LOWER_LINE

下部線。

指標線

M_1_PI

1/pi

数学定数

M_2_PI

2/pi

数学定数

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

数学定数

M_E

e

数学定数

M_LN10

ln(10)

数学定数

M_LN2

ln(2)

数学定数

M_LOG10E

log10(e)

数学定数

M_LOG2E

log2(e)

数学定数

M_PI

pi

数学定数

M_PI_2

pi/2

数学定数

M_PI_4

pi/4

数学定数

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

数学定数

M_SQRT2

sqrt(2)

数学定数

MAIN_LINE

正中線。

指標線

MB_ABORTRETRYIGNORE

メッセージウィンドウには、「中止（A)」「再試行（R)」「無視（I)」の 3 つのボタンがあります。

メッセージボックス

MB_CANCELTRYCONTINUE

メッセージウィンドウには、「キャンセル」「再試行（R)」「続行（C)」の 3 つのボタンがあります。

メッセージボックス

MB_DEFBUTTON1

MB_DEFBUTTON2、MB_DEFBUTTON3 及び MB_DEFBUTTON4 が指定されてない場合、最初のボタンである MB_DEFBUTTON1 がデフォルトです。

メッセージボックス

MB_DEFBUTTON2

2 番目のボタンがデフォルト。

メッセージボックス

MB_DEFBUTTON3

3 番目のボタンがデフォルト。

メッセージボックス

MB_DEFBUTTON4

4 番目のボタンがデフォルト。

メッセージボックス

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

感嘆/警告記号アイコン。

メッセージボックス

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

囲まれた i サイン。

メッセージボックス

MB_ICONQUESTION

はてなマークのアイコン。

メッセージボックス

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

STOP アイコン。

メッセージボックス

MB_OK

メッセージウィンドウには、「OK」ボタンが 1 つあります。（デフォルト）。

メッセージボックス

MB_OKCANCEL

メッセージウィンドウには、「OK」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。

メッセージボックス

MB_RETRYCANCEL

メッセージウィンドウには、「再試行（R)」と「キャンセル」の 2 つのボタンがあります。

メッセージボックス

MB_YESNO

メッセージウィンドウには、「はい」と「いいえ」の 2 つのボタンがあります。

メッセージボックス

MB_YESNOCANCEL

メッセージウィンドウには、「はい」、「いいえ」と「キャンセル」の 3 つのボタンがあります。

メッセージボックス

MINUSDI_LINE

線 –DI。

指標線

MODE_EMA

指数移動平均。

平滑化の方法

MODE_LWMA

線形加重移動平均。

平滑化の方法

MODE_SMA

単純平均。

平滑化の方法

MODE_SMMA

平滑平均。

平滑化の方法

MONDAY

月曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

デバグモードを示すフラグ。

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

実行プログラムのDLLを使用する許可。

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

エキスパートアドバイザーが最適化結果のフレーム収集モード で動作されるというフラグ。

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

EX5 モジュールのライセンスの種類。ライセンスは、MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) を使用してリクエストされたEX5モジュールを指します。

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

MQL5 プログラムの最大動的メモリ量（ MB 単位）。

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

MQL5 プログラムのメモリ使用量（ MB 単位）。

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

最適化プロセスを示すフラグ。

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

プログラムがコードプロファイリングモードで動作することを示すフラグ。

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

実行される MQL5 プログラムの名称。

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

指定された実行プログラムのパス。

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

MQL5 プログラムの種類。

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

指定された実行プログラムの信号を変更する権限。

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

テスタプロセスを示すフラグ。

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

指定された実行中プログラムの取引許可

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

ビジュアルテスタプロセスを示すフラグ。

MQLInfoInteger

NULL

すべの型でゼロ。

その他の定数

OBJ_ALL_PERIODS

オブジェクトは全ての時間軸に描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_ARROW

矢印。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_BUY

買いサイン。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_CHECK

チェックサイン。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_DOWN

下矢印。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

左プライスラベル。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

右プライスラベル。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_SELL

売りサイン。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_STOP

ストップサイン。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

サムズダウン。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_THUMB_UP

サムズアップ。

オブジェクト型

OBJ_ARROW_UP

上矢印。

オブジェクト型

OBJ_ARROWED_LINE

矢印。

オブジェクト型

OBJ_BITMAP

ビットマップ。

オブジェクト型

OBJ_BITMAP_LABEL

ビットマップラベル。

オブジェクト型

OBJ_BUTTON

ボタン。

オブジェクト型

OBJ_CHANNEL

等距離チャンネル。

オブジェクト型

OBJ_CHART

チャート。

オブジェクト型

OBJ_CYCLES

サイクルライン。

オブジェクト型

OBJ_EDIT

編集。

オブジェクト型

OBJ_ELLIOTWAVE3

エリオット修正波。

オブジェクト型

OBJ_ELLIOTWAVE5

エリオット動機波。

オブジェクト型

OBJ_ELLIPSE

楕円形。

オブジェクト型

OBJ_EVENT

経済カレンダーのイベントに対応する「イベント」オブジェクト。

オブジェクト型

OBJ_EXPANSION

フィボナッチ拡張。

オブジェクト型

OBJ_FIBO

フィボナッチリトレースメント。

オブジェクト型

OBJ_FIBOARC

フィボナッチアーク（円弧）。

オブジェクト型

OBJ_FIBOCHANNEL

フィボナッチ チャンネル。

オブジェクト型

OBJ_FIBOFAN

フィボナッチファン（扇）。

オブジェクト型

OBJ_FIBOTIMES

フィボナッチ タイムゾーン。

オブジェクト型

OBJ_GANNFAN

ギャンファン（扇）。

オブジェクト型

OBJ_GANNGRID

ギャングリッド。

オブジェクト型

OBJ_GANNLINE

ギャンライン。

オブジェクト型

OBJ_HLINE

水平線。

オブジェクト型

OBJ_LABEL

ラベル。

オブジェクト型

OBJ_NO_PERIODS

オブジェクトは全ての時間軸には描画されていません。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

オブジェクトは 1 日チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

オブジェクトは 1 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

オブジェクトは 12 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

オブジェクトは 2 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

オブジェクトは 3 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

オブジェクトは 4 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

オブジェクトは 6 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

オブジェクトは 8 時間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

オブジェクトは 1 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

オブジェクトは 10 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

オブジェクトは 12 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

オブジェクトは 15 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

オブジェクトは 2 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

オブジェクトは 20 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

オブジェクトは 3 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

オブジェクトは 30 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

オブジェクトは 4 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

オブジェクトは 5 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

オブジェクトは 6 分チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

オブジェクトは 1 ヶ月チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

オブジェクトは 1 週間チャートに描画されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

アンドリューズピッチフォーク。

オブジェクト型

OBJ_RECTANGLE

長方形。

オブジェクト型

OBJ_RECTANGLE_LABEL

カスタムグラフィカルインタフェースを作成及び設計するための「四角形ラベル」オブジェクト。

オブジェクト型

OBJ_REGRESSION

線形回帰チャンネル。

オブジェクト型

OBJ_STDDEVCHANNEL

標準偏差チャンネル。

オブジェクト型

OBJ_TEXT

テキスト。

オブジェクト型

OBJ_TREND

傾向線。

オブジェクト型

OBJ_TRENDBYANGLE

角度による傾向線。

オブジェクト型

OBJ_TRIANGLE

三角形。

オブジェクト型

OBJ_VLINE

垂直線。

オブジェクト型

OBJPROP_ALIGN

編集オブジェクト（OBJ_EDIT）の水平テキストの配置。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

グラフィックオブジェクトのアンカーポイントの位置。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

角度。 角度を指定されずにプログラムから作成されたオブジェクトの場合、値は EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

矢印オブジェクトの矢印コード。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

背景のオブジェクト。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

OBJ_EDIT、OBJ_BUTTON、OBJ_RECTANGLE_LABEL の背景色。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

ビットマップラベルの BMP ファイルの名称。リソース も参照。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

OBJ_EDIT 及び OBJ_BUTTON オブジェクトの境界線の色。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

「四角形ラベル」オブジェクトの境界線の種類。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

チャートオブジェクト（ OBJ_CHART ）の識別子。チャート操作で説明される関数を使用すると、通常のチャートと同様にこのオブジェクトのプロパティの操作が可能になりますが例外もあります。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

チャートオブジェクトのスケール。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

色。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

グラフィカルオブジェクトをリンクするチャートのコーナー。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

オブジェクト作成時刻。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

グラフオブジェクトの時間スケールの表示。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

エリオット波動マーキングのレベル。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

標準偏差チャンネルの偏差。

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

ギャンオブジェクトのトレンド。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

エリオット波動をマークするための線の表示。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

フィボナッチアークオブジェクトの完全な楕円形の表示 (OBJ_FIBOARC)。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

色でオブジェクトを塗りつぶします（OBJ_RECTANGLE、OBJ_TRIANGLE、OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL、OBJ_STDDEVCHANNEL、OBJ_REGRESSION）。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

フォント。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

フォントサイズ。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

端末の「チャート設定」->「オブジェクト」->「オブジェクト表示リスト」メニューで、オブジェクトリスト中のグラフィカルオブジェクトの名称を非表示にします。true は、リストからのオブジェクトを非表示にします。MQL5 プログラムで作成されたカレンダーイベントや取引履歴を表示するオブジェクトではデフォルトは true です。そのようなグラフィックオブジェクトを表示してプロパティにアクセスするには、「オブジェクト表示リスト」ウィンドウの「すべて」ボタンをクリックします。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

ラインレベルの色。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

レベルの数。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

ラインレベルのスタイル。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

レベルの説明。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

レベル値。

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

ラインレベルの太さ。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

オブジェクト名。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

チャートオブジェクトの時間軸。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

価格座標。

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

チャートオブジェクトの価格スケールの表示。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

縦線はチャートの全てのウィンドウを通過します。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

レイは左に行きます。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

レイは右に行きます。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

編集オブジェクトでテキストを編集する能力。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

スケール（ギャンオブジェクトとフィボナッチアークのプロパティ）。

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

オブジェクトの可用性。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

オブジェクトが選択されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

ボタンの状態（押された/押されていない）。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

スタイル。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

チャートオブジェクトの記号。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

オブジェクトの説明（オブジェクトに含まれるテキスト）。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

時間座標。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

時間軸でのオブジェクトの可視性。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

ツールヒントのテキスト。プロパティが設定されていない場合は、端末によって自動的に生成されたツールヒントが表示されます。ツールヒントは「\ n」（改行）の値を設定することによって無効に出来ます。

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

オブジェクトの型。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

線の太さ。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

結合角からX 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅のX 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

X 軸に沿ったピクセル単位でのオブジェクトの幅。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

結合角から Y 軸に沿ったピクセル単位での距離（注意事項を参照）。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

ビットマップラベル（ OBJ_BITMAP_LABEL ）及びビットマップ（ OBJ_BITMAP ）グラフィックオブジェクトの四角形の表示領域の左上隅の Y 座標。値は、元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

Y 軸に沿ったオブジェクトの高さ(ピクセル単位）。OBJ_LABEL（読み込みのみ）、OBJ_BUTTON, OBJ_CHART、OBJ_BITMAP、OBJ_BITMAP_LABEL、OBJ_EDIT、OBJ_RECTANGLE_LABEL オブジェクトに指定されます。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

チャート上のクリックイベント（CHARTEVENT_CLICK）を受け取るためのグラフィカルオブジェクトの優先順位。優先順位はオブジェクトの作成時にデフォルトのゼロに設定され、必要に応じて高く出来ます。オブジェクトを互いに適用した場合、最も優先順位の高いオブジェクトのみがCHARTEVENT_CLICKイベントを受け取ります。

ObjectSetIntegerObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

注文コメント。

OrderGetStringHistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

この充填ポリシーは、注文が指定された量でのみ満たすことが出来ることを意味します。金融商品の必要量は、市場で現在利用出来ない場合、注文は実行されません。必要なボリュームは、市場で現在利用可能ないくつかのオファーを使用して満たすことが出来ます。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

このモードは、トレーダーが注文の選択肢のうちで、市場で最大限に利用可能なボリュームの約定を実行することに同意することを意味します。注文の全てを満たすことが出来ない場合、利用可能なボリュームのみが満たされ、残りのボリュームはキャンセルされます。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

このポリシーは、「マーケット」または「エクスチェンジ」の記号を持った 成行注文（ORDER_TYPE_BUY 及び ORDER_TYPE_SELL）、指値注文及びストップリミット注文（ORDER_TYPE_BUY_LIMIT、ORDER_TYPE_SELL_LIMIT、ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 及び ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT）の 実行のみに使用されます。成行注文及び指値注文を部分的に満たす場合は、残りのボリュームはキャンセルされずに更に手続きされます。

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMITとORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 注文の活性化のためには、ORDER_FILLING_RETURN 実行型と対応する指値注文 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ ORDER_TYPE_SELL_LIMIT が作成されます。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

注文を出したエキスパートアドバイザーのID（各エキスパートアドバイザーは、独自のユニークな番号を作成するように設計されています）。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

実行後すぐに注文に設定されるポジション識別。注文の実行は注文を出すか、既存のポジション変更する約定となります。このポジションの識別子がこの時点で実行される注文のために設定されています。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

注文シンボルの現在の価格。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

注文で指定された価格。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

ストップリミット注文の指値注文価格。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

決済逆指値。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

注文状態。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

クライアントによってキャンセルされた注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

期限切れの注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

実行済みの注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

実行中の注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

受付済みの注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

拒絶された注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

注文が登録中（取引システムに配置）。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

注文が削除中（取引システムからの削除）。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

注文が更新中（パラメータの変更）。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

注文がチェック済み、ブローカによっての受け入れがまだ。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

注文シンボル。

OrderGetStringHistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

現在の取引日のみ有効である注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

注文の実行及びキャンセル時刻。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

01.01.1970 から経ったミリ秒で表された注文の実行/キャンセル時刻。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

注文の期限。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

GTC注文（キャンセルするまで有効）。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

注文設定時刻。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された注文の実行が出された時刻。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

有効期限まで有効な注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

注文が指定された日の 23:59:59 まで有効となります。この時刻が取引セッション外である場合は、注文は最も近い取引時間中に満了します。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

決済指値。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

注文の種類。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

成行買い注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

買い指値注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

買い逆指値注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

注文価格に達すると、未決の買い指値注文はストップリミット価格で出されます。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

注文充填タイプ。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

成行売り注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

売り指値注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

売り逆指値注文。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

注文価格に達すると、未決の売り指値注文はストップリミット価格で出されます。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

注文ライフタイム。

OrderGetIntegerHistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

注文の現在ボリューム。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

注文の初期ボリューム。

OrderGetDoubleHistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

現在の時間軸

チャート時間軸

PERIOD_D1

1日

チャート時間軸

PERIOD_H1

1時間

チャート時間軸

PERIOD_H12

12時間

チャート時間軸

PERIOD_H2

2時間

チャート時間軸

PERIOD_H3

3時間

チャート時間軸

PERIOD_H4

4時間

チャート時間軸

PERIOD_H6

6時間

チャート時間軸

PERIOD_H8

8時間

チャート時間軸

PERIOD_M1

1分

チャート時間軸

PERIOD_M10

10分

チャート時間軸

PERIOD_M12

12分

チャート時間軸

PERIOD_M15

15分

チャート時間軸

PERIOD_M2

2分

チャート時間軸

PERIOD_M20

20分

チャート時間軸

PERIOD_M3

3分

チャート時間軸

PERIOD_M30

30分

チャート時間軸

PERIOD_M4

4分

チャート時間軸

PERIOD_M5

5分

チャート時間軸

PERIOD_M6

6分

チャート時間軸

PERIOD_MN1

1ヶ月

チャート時間軸

PERIOD_W1

1週間

チャート時間軸

PLOT_ARROW

DRAW_ARROW スタイルの矢印コード。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

DRAW_ARROW スタイルの矢印の垂直シフト。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

色の数。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

データウィンドウでの描画前の初期のバーの数や値。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

グラフィック構成のタイプ。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

プロットに使用される空の値で、何も描画しません。

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

データウィンドウに表示する指標グラフィカルシリーズの名称。表示のためにいくつかの指標バッファを必要とする複雑なグラフィカルなスタイルで作業する場合、各バッファの名称は「 ; 」セパレータを使用して指定することが出来ます。サンプルコードは DRAW_CANDLESにあります。

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

描画の色を含むバッファのインデックス。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

線の描画スタイル。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

描画線の太さ。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

バーでの時間軸に沿っての指標のプロットシフト。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

データウィンドウでの建設値の表示のサイン。

PlotIndexSetIntegerPlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

線 + DI。

指標線

POINTER_AUTOMATIC

自動的に（new() を使用せずに）作成されたオブジェクトのポインタ。

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

new() 演算子で作成されたオブジェクトのポインタ。

CheckPointer

POINTER_INVALID

不正ポインタ。

CheckPointer

POSITION_COMMENT

ポジションコメント。

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

手数料。

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

ポジション識別子は、全ての新しくオープンしたポジションに割り当てられ、ポジションのライフタイムに一貫する固有の番号です。識別子はポジションのターンオーバによって変更されません。

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

ポジションマジックナンバー（ORDER_MAGICを参照）。

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

ポジションシンボルの現在価格。

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

ポジションの始値。

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

現在の利益。

PositionGetDouble

POSITION_SL

未決済ポジションの決済逆指レベル。

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

累積スワップ。

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

ポジションのシンボル。

PositionGetString

POSITION_TIME

注文が出された時刻。

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

01.01.1970 から経ったミリ秒で表された注文が出された時刻。

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

01.01.1970 から経った秒数で表されたポジション変更時刻。

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

01.01.1970 から経ったミリ秒で表されたポジション変更時刻。

PositionGetInteger

POSITION_TP

未決済ポジションの決済指値。

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

ポジションの種類。

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

買い。

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

売り。

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

ポジションボリューム。

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

終値。

価格定数

PRICE_HIGH

期間の高値。

価格定数

PRICE_LOW

期間の安値。

価格定数

PRICE_MEDIAN

中間価格（高 + 低）÷　 2 。

価格定数

PRICE_OPEN

始値。

価格定数

PRICE_TYPICAL

典型的価格（高 + 低 + 終）÷　 3 。

価格定数

PRICE_WEIGHTED

平均価格（高 + 低 + 終 + 終）÷　 4 。

価格定数

PROGRAM_EXPERT

エキスパート。

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

指標。

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

スクリプト。

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

別のアカウントが有効化されるか、アカウントの設定変更によって取引サーバへの再接続が発生しました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

シンボルかチャート期間が変更されました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

チャートが閉じられました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_CLOSE

端末が閉じられました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_INITFAILED

この値は OnInit() ハンドラがゼロ以外の値を返したことを示します。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_PARAMETERS

入力パラメータがユーザ—によって変更されました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_PROGRAM

エキスパートアドバイザーが ExpertRemove() 関数を呼び出して操作を終了しました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_RECOMPILE

プログラムが再コンパイルされました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_REMOVE

プログラムがチャートから削除されました。

UninitializeReasonOnDeinit

REASON_TEMPLATE

新しいテンプレートが適用されました。

UninitializeReasonOnDeinit

SATURDAY

土曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

ファイルポインタの現在位置。

FileSeek

SEEK_END

ファイルの終わり。

FileSeek

SEEK_SET

ファイルの始め。

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

先行スパン A 線。

指標線

SENKOUSPANB_LINE

先行スパン B 線。

指標線

SERIES_BARS_COUNT

現在のシンボル期間のバーの数。

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

現在のシンボル期間の初日。

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

現在のシンボル期間の最終バーの開始時刻。

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

時間軸に関係ない、サーバ上でのシンボル履歴の最初の日付。

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

現時点の銘柄/期間のデータ同期フラグ

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

時間軸に関係ない、クライアント端末でのシンボル履歴の最初の日付。

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

short 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

SHORT_MIN

short 型で表すことが出来る最小値。。

数値定数

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

著者のログイン。

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

口座残高。

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

ブローカー名（会社）。

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

ブローカーサーバ。

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

シグナル基準通貨。

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

公開日（サブスクリプションが可能になった日付）。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

モニターの開始日。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

口座株式。

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

口座ゲイン。

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

シグナル ID。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

口座レバレッジ。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

口座最大ドローダウン。

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

シグナル名。

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

利益（ピップス単位）。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

シグナルサブスクリプション価格。

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

建て格付けでのポジション。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

投資収益（％）。

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

加入者数。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

口座の種類（ 0 - 実際、1 - デモ、2 - コンテスト）。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

取引数。

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

フラグは、確認ダイアログなしでの同期を可能にします。

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

決済逆指値及び決済指値フラグを複製。

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

預金比率（％）。

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

株式の制限。

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

シグナル ID（読み込みのみ）。

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

シグナル名（読み込みのみ）。

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

スリッページ（ポジションと同期して成行注文をする時と取引の取引の複製時に使用）。

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

「サブスクリプションによっての取引コピー」許可フラグ。

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

「シグナルサービスの利用規約に同意」フラグ（読み込みのみ）。

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

預金使用の最大率（％）（読み込みのみ）。

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

シグナル線。

指標線

STAT_BALANCE_DD

金額での最大残高ドローダウン。取引過程では多数の残高ドローダウンがあります。ここで最大値が取得されます。

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された残高ドローダウン(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

最大残高ドローダウン（％）。取引過程では多数のドローダウンがあり、各ドローダウンで百分率での相対ドローダウン値が算出されます。最高値が返されます。

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された残高ドローダウン (STAT_BALANCE_DD)

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

最低残高値。

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

一連の負け取引での最大損失。値はゼロ以下です。

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

STAT_CONLOSSMAX （一連の負け取引での最大損失）を形成する取引の数

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

一連の勝ち取引での最大利益。値はゼロ以上です。

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

STAT_CONPROFITMAX（一連の勝ち取引での最大利益）を形成する取引の数

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

OnTester() 関数が返したカスタムの最適化基準の計算値。

TesterStatistics

STAT_DEALS

約定数。

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

金額での最大株式ドローダウン。取引過程では多数のドローダウンがあります。ここで最大値が取得されます。

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

最高株式ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された株式ドローダウン （STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT）

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

最大株式ドローダウン（％）。取引過程では多数の株式ドローダウンがあり、各ドローダウンで百分率での相対ドローダウン値が算出されます。最高値が返されます。

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

最高残高ドローダウンの際に記録された、金額の百分率で表された株式ドローダウン (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

最低株式値。

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

期待利得。

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

総損失（全ての負の取引の合計）。値はゼロ以下です。

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

総利益（全ての収益性（正）の取引の合計）。値はゼロ以上です。

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

頭金の値。

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

長期取引。

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

負け取引。

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

一連の負け取引の平均の長さ。

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

負け取引の最長シリーズの取引回数 STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

負け取引の最長シリーズでの損失総額。

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

勝ち取引の最長シリーズの取引回数 STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

勝ち取引の最も長い一連の利益総額。

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

最大損失 - 全ての負け取引の最安値。値はゼロ以下です。

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

最大の利益 - 全ての勝ち取引の最大値。値はゼロ以上です。

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

証拠金レベルの最小値。

TesterStatistics

STAT_PROFIT

テスト後の純利益、すなわちSTAT_GROSS_PROFIT と STAT_GROSS_LOSS の合計。(STAT_GROSS_LOSS は常にゼロ以下です）

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS の比に等しい利益率STAT_GROSS_LOSS=0の 場合、利益率は DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

収益性の高い長期取引。

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

収益性の高い短期取引。

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

勝ち取引。

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

一連の収益性の高い取引の平均の長さ。

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD の比に等しい回復率

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

シャープレシオ。

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

短期取引。

TesterStatistics

STAT_TRADES

取引数。

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

口座から引き落とされたお金。

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

計算は、クローズ（ローソク足の形成が終わった時点での価格）/終値に基づいています。

価格定数

STO_LOWHIGH

計算は、低/高価格に基づいています。

価格定数

STYLE_DASH

途切れ線。

描画スタイル

STYLE_DASHDOT

一点鎖線。

描画スタイル

STYLE_DASHDOTDOT

二点鎖線。

描画スタイル

STYLE_DOT

点線。

描画スタイル

STYLE_SOLID

実線。

描画スタイル

SUNDAY

日曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

買値 - ベストバイオファー。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

一日の最高買値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

一日の最低買値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

現在の相場のフィーダー。

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

デリバティブの原資産。

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

売値 - ベストセルオファー。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

一日の最高売値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

一日の最低売値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD モード - CFD の証拠金と利益計算。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD インデックスモード - インデックスを使用した CFD の証拠金と利益計算

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD レバレッジモード - レバレッジ取引での CFD の証拠金と利益計算

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

先物モード -  証券取引所での取引先物契約の証拠金と利益計算。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS 先物モード -  FORTS での取引先物契約の証拠金と利益計算。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

交換モード - 証券取引所で有価証券を取引するための証拠金と利益計算。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

外為モード - 外国為替の利益と証拠金の計算。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

先物モード - 先物の証拠金と利益の計算。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

担保モード - シンボルは、取引口座の取引不可能の資産として使用されています。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

シンボルの基本通貨。

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

証拠金通貨。

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

利益通貨。

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

シンボル説明。

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

小数点以下の桁数。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

注文は日の終わりまで有効です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

注文は明示的にキャンセルされるまで、無制限の期間中有効です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

注文期限切れモードの可能なフラグ。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

有効期限の時刻が注文に指定されています。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

有効期限の日付が注文に指定されています。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

シンボル取引終了の日（通常は先物取引に使用）。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

このポリシーは、約定は、必ず指定のボリュームで実行することが出来ることを意味します。金融商品の必要量は、市場で現在利用出来ない場合、注文は実行されません。必要なボリュームは、市場で現在利用可能ないくつかのオファーを使用して満たすことが出来ます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

この場合、トレーダーが注文の選択肢のうちで、市場で最大限に利用可能なボリュームの約定実行に同意します。注文の全てを満たすことが出来ない場合、利用可能なボリュームのみが満たされ、残りのボリュームはキャンセルされます。IOC注文を使用する可能性は取引サーバで決定されます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

注文充填モードの可能なフラグ。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

ISIN システム（ International Securities Identification Number ）での銘柄名。International Securities Identification Number はセキュリティを識別する一意の 12 桁の英数字コードです。このシンボルプロパティの存在は取引サーバ側で決定されます。

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

直近約定値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

一日の最高直近価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

一日の最低直近価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

当初証拠金とは、1 ロットのボリュームで注文を出すのに必要な証拠金の証拠金通貨での量です。これは、クライアントが市場に入った時に、資産をチェックするために使用されます。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

維持証拠金。設定されている場合、1 ロットから課金される、シンボルの証拠金通貨での証拠金量を設定します。これは、クライアントの口座状態が変わった時に、資産をチェックするために使用されます。維持証拠金が 0 に等しい場合、当初証拠金が使用されます。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

オプションの種類。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

ヨーロッパのオプションは、指定された日付（有効期限、実行日、配達日）にのみ行使出来ます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

アメリカのオプションは満了前の任意の取引日に行使することが出来ます。買い手がオプションを行使することが出来る期間は指定されています。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

オプション特権 (買い/売り)。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

コール•オプションを使用すると、指定された価格で資産を買うことが出来ます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

プット•オプションを使用すると、指定された価格で資産を売ることが出来ます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

オプションの行使価格。オプションの買い手が原資産を（コールオプションで）購入したり、（プットオプションで）販売することが出来、オプションの売り手が原資産の適切な量を売買する義務がある価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

指値注文（買い指値と売り指値）は使用可能です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

成行注文は売買とも使用可能です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

注文の種類に使用可能なフラグ。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

逆指注文は可能です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

逆指注文（売買）は使用可能です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

指値つきストップ注文は売買とも使用可能です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

決済指は使用可能です。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

シンボルツリーパス。

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

シンボルのポイント値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

「気配値表示」でシンボルが選択されています。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

現在のセッションの加重平均価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

現時点での買い注文の数。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

現在の買い注文のボリューム。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

現在のセッションの終値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

現在のセッションの約定数。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

建玉概要。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

現在のセッションの始値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

現在のセッションの最高値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

現在のセッションの最安値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

現在のセッションの決済価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

現時点での売り注文の数。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

現在の売り注文のボリューム。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

現在のセッションの概要売上高。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

現在のセッション約定ボリュームの概要。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

ポイント単位でのスプレッド値。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

変動スプレッドの表示。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

シンボル取引開始の日（通常は先物取引に使用）

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

長期スワップ値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

スワップ計算モデル。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

スワップは、クライアントの預金通貨で請求されます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

スワップはシンボルの証拠金通貨で払われます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

スワップはシンボルの基本通貨で払われます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

スワップ無効。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

スワップはスワップの計算の商品価格の指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

スワップはポジションの始値から指定年利として請求されます（標準銀行年は360日です）。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

スワップはポイントとして請求されます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、現在の売値+/- 指定されたポイントの数（SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT パラメータ）で開けられます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

スワップはポジションを再オープンすることによって請求されます。ポジションは取引日の終わりに閉じます。次の日に、終値 +/- 指定されたポイントの数 (パラメータ SYMBOL_SWAP_LONG 及び SYMBOL_SWAP_SHORT)で開けられます。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Day of week to charge 3 days swap rollover

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

短期スワップ値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

板情報で表示されるリクエストの最高数。要求のないキューを持っていないシンボルの場合、値はゼロに等しいです。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

最終の相場の時刻。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

契約価格計算モード。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

取引契約サイズ。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

エクスチェンジ実行。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

即時実行。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

マーケット実行。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

リクエストによる実行。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

約定実行モード。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

取引業務を凍結までの距離（ポイント単位）。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

注文実行の種類。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

ポジション決済操作のみを許可。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

シンボルの取引が無効。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

取引制限なし。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

ロング（買い）ポジションのみ許可。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

ショート（売り）ポジションのみ許可。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

現在の終値から逆指値注文を配置する場合の最少のインデント（ポイント単位）。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

最少の価格変化。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT の値。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

負けポジションの計算されたティック価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

収益性の高いポジションの計算されたティック価格。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

最終約定ボリューム。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

シンボルの片方向（売または買）のオープンポジションと未決注文の最大許容総額。例えば、制限が 5 ロットの場合、5 ロットのボリュームでオープン買いポジションを持つことができ、5 ロットのボリュームで、売り指値注文をすることが出来ます。しかし、この場合には、1 方向の総ボリュームが制限を超えてしまうため、買い指値注文をすることや 5 ロット以上の売り指値注文をすることは出来ません。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

約定の最大ボリューム。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

約定の最小ボリューム。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

約定実行のための最小限のボリューム変化のステップ。

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

一日の最大ボリューム。

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

一日の最小ボリューム。

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

転換線。

指標線

TERMINAL_BUILD

クライアント端末ビルド番号。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

クライアント端末にインストールされた言語のコードページ

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

コンピュータにインストールされている全ての端末の共通パス。

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

フラグは、端末内のMQL5.community 認証データの存在を示します。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

MQL5.community の残高。

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

MQL5.community への接続。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

会社名。

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

取引サーバへの接続。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

システム CPU コアの数。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

端末データが格納されるフォルダ。

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

端末（エージェント）のMQL5\ Filesフォルダの空きディスク容量（MB 単位）。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

DLLを使用する許可。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

端末の設定で指定された SMTP サーバへの電子メールの送信及びログインの許可。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

端末の設定で指定された FTP サーバへのレポート送信及びログインの許可。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

端末の言語。

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

チャートのバーの最大数。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

端末（エージェント）プロセスの空きメモリ（MB 単位）。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

システムの物理メモリ（MB 単位）。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

端末のプロセス（エージェント）に使用可能なメモリ（MB 単位）。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

端末（エージェント）で使用されるメモリ（MB 単位）。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

このフラグはプッシュ通知の MetaQuotes ID データが存在することを示します。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

端末名。

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

スマートフォンに通知を送信するためのアクセス許可。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

0x00010002 = 1.2 形式でのサポートされている OpenCL のバージョン。「 0 」は OpenCL をサポートがないことを意味します。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

端末が起動されるフォルダ。

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

取引サーバまでの既知のping値は、マイクロ秒単位です。1秒は100万マイクロ秒です

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

画像の情報出力解像度は、DPIで測定されます。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

約定許可。

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

「64ビット端末」の表示。

TerminalInfoInteger

THURSDAY

木曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

指定されたパラメータ（成行注文）の即時実行のために約定注文を出します。

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

以前の注文のパラメータを変更します。

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

指定された条件（未決注文）で実行するために取引注文を出します。

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

以前の未決注文を削除します。

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

保有中ポジションの決済逆指値及び決済指値を変更します。

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

トレーダーによるリクエストのキャンセル。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

クライアント端末が自動取引を無効化。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

取引サーバに未接続。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

リクエスト完了。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

リクエストが一部のみ完了。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

リクエスト処理エラー。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

注文やポジションが凍結。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

無効なリクエスト。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

リクエスト内の無効な注文有効期限。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

無効な注文充填タイプ

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

不正または禁止された注文の種類

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

リクエスト内の無効な価格。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

リクエスト内の無効なストップ。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

リクエスト内の無効なボリューム。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

未決注文の数が上限に達しました。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

シンボルの注文やポジションのボリュームが限界に達しました。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

リクエストが処理のためにロック中。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

市場が閉鎖中。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

リクエストに変更なし。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

リクエストを完了するのに資金が不充分。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

操作は、ライブ口座のみで許可。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

注文状態の変化。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

注文が出されました。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

指定されたPOSITION_IDENTIFIER を持つポジションがすでに閉鎖。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

価格変更。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

リクエスト処理に必要な相場が不在。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

リクエストの拒否。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

リクオート。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

サーバが自動取引を無効化。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

リクエストが時間切れでキャンセル。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

頻繁過ぎるリクエスト。

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

取引が無効化されています。

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

約定を履歴に追加。このアクションは注文実行や口座残高の操作の結果として実行されます。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

約定履歴の削除。以前に実行された 約定がサーバから削除される場合があります。例えば、 約定が以前にブローカによって転送された外部の取引システム（exchange）で削除されている場合です。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

約定を履歴での更新。以前に実行された約定がサーバで更新される場合があります。例えば、 約定が以前にブローカによって転送された外部の取引システム（exchange）で更新される場合です。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

実行またはキャンセルの結果として履歴に注文を追加します。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

注文を履歴から削除します。この型は、取引サーバ側の機能性を高めるために設けられています。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

注文履歴内の注文を変更します。この型は、取引サーバ側の機能性を高めるために設けられています。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

新規の未執行注文の追加。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

注文の未処理注文リストからの削除。注文は、適切なリクエストの設定または実行（充填）後、履歴に移動された結果として、未処理の注文のリストから削除することが出来ます。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

未執行注文の更新。アップデートは、クライアント端末や取引サーバ側からの明らかな変更だけでなく、設定時の注文状態の変化を含みます（例えば ORDER_STATE_STARTED から ORDER_STATE_PLACED へや ORDER_STATE_PLACED から ORDER_STATE_PARTIALへの変化など）。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

取引の実行に関連していないポジションを変更します。このトランザクション型はポジションが取引サーバ側で変更されたことを示しています。ポジションボリューム、始値、決済逆指及び決済指レベルの変更が可能です。返られたデータは OnTradeTransaction ハンドラでMqlTradeTransaction 構造体に提示されます。 約定実行によるポジションの変化（追加、変更、閉鎖）は TRADE_TRANSACTION_POSITION トランザクションの発生にはつながりません。

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

取引リクエストがサーバと処理され結果が受け取られたことの通知。そのような取引では MqlTradeTransaction 構造体の type フィールド (取引タイプ) の分析のみが必要です。OnTradeTransaction 関数の 2、3 番目のパラメータ（request と result）は追加のデータを得るために分析されなければいけません。

MqlTradeTransaction

TUESDAY

火曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

uchar 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

UINT_MAX

uint 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

ULONG_MAX

ulong 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

UPPER_BAND

上限。

指標線

UPPER_HISTOGRAM

上部ヒストグラム。

指標線

UPPER_LINE

上部線。

指標線

USHORT_MAX

ushort 型で表すことが出来る最大値。。

数値定数

VOLUME_REAL

取引高。

価格定数

VOLUME_TICK

ティックボリューム。

価格定数

WEDNESDAY

水曜。

SymbolInfoIntegerSymbolInfoSessionQuoteSymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

配列の最後までに残っている要素の数を表します。配列全体が処理されます。

その他の定数

WRONG_VALUE

定数は任意の列挙型に暗黙的にキャストされることが出来ます。

その他の定数