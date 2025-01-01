FileOpen

この関数は、指定された名称とフラグでファイルを開きます。

int FileOpen(

string file_name,

int open_flags,

short delimiter='\t',

uint codepage=CP_ACP

);

パラメータ

file_name

[in] ファイルの名称はサブフォルダを含むことが出来ます。ファイルが書き込み用に開かれている場合は、存在しないサブフォルダは作成されます。

open_flags

[in] ファイル操作のモードを決めるフラグの組み合わせフラグは次の通りです。

FILE_READ - ファイルが読み込みのために開かれる

FILE_WRITE - ファイルが書き込みのために開かれる

FILE_BIN - バイナリ読み書きモード（文字列から/への変換はなし）

FILE_CSV - csv ファイル（unicode または ansi 文字列への変換され区切り文字で区切られる）

FILE_TXT - 単純なテキストファイル（ csv と同じだが区切り文字がない）

FILE_ANSI - ANSI 文字列( 1 バイト文字）

FILE_UNICODE - UNICODE 文字列(2 バイト文字）

FILE_SHARE_READ - 複数プログラムから読み込まれる

FILE_SHARE_WRITE - 複数プログラムから書き込まれる

FILE_COMMON - 全てのクライエント端末に共通なファイルの位置（ \Terminal\Common\Files ）

delimiter='\t'

[in] txt または csv ファイルでセパレータとして使用される値。csv ファイルのデリミタが指定されていない場合、デフォルトはタブです。txt ファイルのデリミタが指定されていない場合、セパレータは使用されません。セパレータが明らかに 0 に設定されている場合、セパレータは何も使用されません。

codepage=CP_ACP

[in] コードページの値。よく使用される コードページ では定数が提供されています。

戻り値

ファイルが正常に開かれた場合、この関数は、ファイルデータのアクセスに使用されるファイルハンドルが返されます。失敗した場合 INVALID_HANDLE を返します。

注意事項

セキュリティ上の理由から、MQL5 言語ではファイルの扱いは厳しく制御されています。MQL5 手段を用いて操作されるファイルは、ファイルサンドボックスの外に存在することは出来ません。

ファイルを特定のエンコーディング（コードページパラメータにはコードページ値を指定されます）で読み込む必要がある場合は、FILE_ANSIフラグを必ず設定してください。指定されたFILE_ANSIフラグがない場合、テキストファイルは変換なしでUnicodeで読み込まれます。

ファイルは MQL5\files サブフォルダ（テスト時は testing_agent_directory\MQL5\files ）内のクライアント端末のフォルダで開かれます。FILE_COMMON フラグが指定されている場合、ファイルは、全てのメタトレーダー5クライアント端末が使用する共有フォルダで開かれます。

「名前付きパイプ」は以下の規則に従って開くことが出来ます。

特殊記号「\ 」が表示される文字列で使用されています。従って MQL5 アプリケーションで名称を書く際には「\ 」は二重にされるべきです。つまり上の例はコード内では "\\\\servername\\pipe\\pipename" になる必要があります。

名前付きパイプでの作業の詳細は 「Communicating With MetaTrader 5 Using Named Pipes Without Using DLLs」でみられます。

例:

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 不正なファイルオープンメソッド

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

string filename=terminal_data_path+"\\MQL5\\Files\\"+"fractals.csv";

int filehandle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle<0)

{

Print("Failed to open the file by the absolute path ");

Print("Error code ",GetLastError());

}



//--- ファイルサンドボックスでの正しい作業の仕方

ResetLastError();

filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));

FileClose(filehandle);

Print("FileOpen OK");

}

else Print("Operation FileOpen failed, error ",GetLastError());

//--- MQL5\Files\で囲まれたディレクトリの作成の例

string subfolder="Research";

filehandle=FileOpen(subfolder+"\\fractals.txt",FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(filehandle!=INVALID_HANDLE)

{

FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));

FileClose(filehandle);

Print("The file must be created in the folder "+terminal_data_path+"\\"+subfolder);

}

else Print("File open failed, error ",GetLastError());

}

参照

コードページの利用、FileFindFirst、FolderCreate、ファイルを開く際のフラグ