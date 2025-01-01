- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Sleep
指定された間隔内で現在のエキスパートアドバイザーまたはスクリプトの実行を一時停止します。
|
void Sleep(
パラメータ
milliseconds
[in] ミリ秒単位の遅延間隔
戻り値
なし
注意事項
指標はインターフェースのスレッドで実行され遅らせるべきではないので、Sleep() 関数はカスタム指標からは呼び出すことが出来ません。この関数は 0.1 秒ごとの EA 休止フラグのチェックを内蔵しています。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+