Sleep

指定された間隔内で現在のエキスパートアドバイザーまたはスクリプトの実行を一時停止します。

void  Sleep(
  int  milliseconds      // 間隔
  );

パラメータ

milliseconds

[in]  ミリ秒単位の遅延間隔

戻り値

なし

注意事項

指標はインターフェースのスレッドで実行され遅らせるべきではないので、Sleep() 関数はカスタム指標からは呼び出すことが出来ません。この関数は 0.1 秒ごとの EA 休止フラグのチェックを内蔵しています。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- チャート上のコメントに10から1までのカウントダウンを表示する
  for(int i=10; i>0 && !IsStopped(); i--)
    {
    Comment(StringFormat("Wait %u seconds",i));
    Sleep(1000);
    }
//--- 「到着」コメントにスクリプトの目的を説明するテキストを書く
  string text="This was a test showing how the Sleep() function works";
  string mess="";
  for(int i=0; i<(int)text.Length(); i++)
    {
    mess+=ShortToString(text.GetChar(i));
    Sleep(100);
    Comment(mess);
    }
//--- さよならを言う...
  Sleep(1000);
  for(int i=0; i<6; i++)
    {
    mess=(i % 2 == 0 ? "" : "  Bye!");
    Comment(mess);
    Sleep(300);
    }
//--- チャートのテキストを削除する
  Comment("");
 }