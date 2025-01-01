MQL5 リファレンス言語基礎データ型
- 整数型
- 浮動小数点数型（double、float）
- 複素数（complex）
- 文字列型
- 構造体、クラス、インターフェイス
- 動的配列オブジェクト
- 行列とベクトル
- 型キャスト
- Void 型とNULL 定数
- ユーザー定義型
- オブジェクトポインタ
- 参照： 修飾子「 & 」とキーワード「 this 」
データ型
プログラムはデータで動作します。データは目的によって異なった型で存在します。例えば、整数データは配列要素のアクセスに使用されます。価格データは倍精度浮動小数点に属します。これは MQL5 には価格データ型のための特別なデータ型がないという事実と関係があります。
データ処理速度は型によって違います。最も速く処理されるのは整数データです。倍精度データの処理には、特別なコプロセッサが使用されます。しかし、浮動小数点データは内部表現が複雑なために、整数より処理速度が遅くなります。
文字列データは動的なコンピュータメモリの割り当て / 再配分を必要とするために処理速度が最も遅くなります。
- 整数型（char、short、int、long、uchar、ushort、uint、ulong）
- 論理型（bool）
- リテラル型（ushort）
- 文字列型（string）
- 浮動小数点型（double、float）
- カラー型（color）
- 日付時刻型（datetime）
- 列挙型（enum）
OOPの視点からすると、複合データ型は抽象データ型と呼ばれています。
カラー及び日付時刻型は、外部のエキスパートアドバイザーまたはカスタム指標のプロパティで定義されたパラメータの可視化と入力を容易にするためにのみ意味をなします（インプットタブ）。カラー及び日付時刻型のデータは整数として表されます。整数型と浮動小数点型は、算術演算（数値）型と呼ばれています。
式には、明示的なキャストが指定されていない限り、暗黙の型キャストのみが利用されます。
