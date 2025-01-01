- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoInteger
OpenCL オブジェクトまたはデバイスの整数プロパティ値を返します。
|
long CLGetInfoInteger(
パラメータ
handle
[in] OpenCL オブジェクトのハンドルまたはOpenCL デバイスの番号。OpenCL デバイス番号はゼロで始まります。
prop
[in] 値の取得に使用されるENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER 列挙からのリクエストされたプロパティの型
戻り値
成功の場合はプロパティ値、エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
|
識別子
|
説明
|
Type
|
CL_DEVICE_COUNT
|
OpenCL をサポートするデバイスの数このプロパティは初めのパラメータの指定を必要としません。つまり handle パラメ—タにはゼロ値を渡すことが出来ます。
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
デバイスの種類
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
一意のベンダー識別子
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
OpenCL のデバイスで並列計算されたタスクの数 1 つのワーキンググループは、1つの計算作業を解決します。最少値は 1 です。
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
MHz単位でデバイスの最高周波数設定
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
バイト単位でデバイスのグローバルメモリのサイズ
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
バイト単位での処理されたデータ（シーン）ローカルメモリのサイズ
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
バイト単位での OpenCL バッファの実際のサイズ
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
OpenCLデバイスで使用可能なローカルワーキンググループの総数
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
OpenCLプログラムで使用可能なローカルワーキンググループの総数
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
グループ内のすべての並列タスクを解決するためにOpenCLプログラムが使用するローカルメモリのサイズ（バイト単位）。使用可能な最大値を受け取るにはCL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZEを使用します。
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
OpenCLプログラムカーネルの各タスクで使用されるプライベートメモリの最小サイズ（バイト単位）
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
直近のOpenCLエラーの値
|
int
ENUM_CL_DEVICE_TYPE 列挙は OpenCL をサポートするデバイスの可能な種類を含みます。CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE) を呼び出すことによって、デバイスの種類の番号や OpenCL オブジェクトのハンドルを受け取ることが出来ます。
|
識別子
|
説明
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
OpenCL 専用のアクセラレータ（例えば、IBM CELL Blade）。これらのデバイスは PCIe のような周辺機器を使用してホストプロセッサと通信します。
|
CL_DEVICE_CPU
|
ホストプロセッサであるOpenCL デバイス。ホストプロセッサは、OpenCLの実装を実行する単一またはマルチコアCPUです。
|
CL_DEVICE_GPU
|
GPU であるOpenCL デバイス。
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
システムのデフォルト OpenCL デバイス。CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM デバイスはデフォルトにはなりません。
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
OpenCLのCで書かれたプログラムをサポートしない専用アクセラレータ。
例:
|
void OnStart()