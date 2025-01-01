CLGetInfoInteger

OpenCL オブジェクトまたはデバイスの整数プロパティ値を返します。

long CLGetInfoInteger(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER prop

);

パラメータ

handle

[in] OpenCL オブジェクトのハンドルまたはOpenCL デバイスの番号。OpenCL デバイス番号はゼロで始まります。

prop

[in] 値の取得に使用されるENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER 列挙からのリクエストされたプロパティの型

戻り値

成功の場合はプロパティ値、エラーの場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER

識別子 説明 Type CL_DEVICE_COUNT OpenCL をサポートするデバイスの数このプロパティは初めのパラメータの指定を必要としません。つまり handle パラメ—タにはゼロ値を渡すことが出来ます。 int CL_DEVICE_TYPE デバイスの種類 ENUM_CL_DEVICE_TYPE CL_DEVICE_VENDOR_ID 一意のベンダー識別子 uint CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS OpenCL のデバイスで並列計算されたタスクの数 1 つのワーキンググループは、1つの計算作業を解決します。最少値は 1 です。 uint CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY MHz単位でデバイスの最高周波数設定 uint CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE バイト単位でデバイスのグローバルメモリのサイズ ulong CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE バイト単位での処理されたデータ（シーン）ローカルメモリのサイズ uint CL_BUFFER_SIZE バイト単位での OpenCL バッファの実際のサイズ ulong CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE OpenCLデバイスで使用可能なローカルワーキンググループの総数 ulong CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE OpenCLプログラムで使用可能なローカルワーキンググループの総数 ulong CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE グループ内のすべての並列タスクを解決するためにOpenCLプログラムが使用するローカルメモリのサイズ（バイト単位）。使用可能な最大値を受け取るにはCL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZEを使用します。 ulong CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE OpenCLプログラムカーネルの各タスクで使用されるプライベートメモリの最小サイズ（バイト単位） ulong CL_LAST_ERROR 直近のOpenCLエラーの値 int

ENUM_CL_DEVICE_TYPE 列挙は OpenCL をサポートするデバイスの可能な種類を含みます。CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE) を呼び出すことによって、デバイスの種類の番号や OpenCL オブジェクトのハンドルを受け取ることが出来ます。

ENUM_CL_DEVICE_TYPE

識別子 説明 CL_DEVICE_ACCELERATOR OpenCL 専用のアクセラレータ（例えば、IBM CELL Blade）。これらのデバイスは PCIe のような周辺機器を使用してホストプロセッサと通信します。 CL_DEVICE_CPU ホストプロセッサであるOpenCL デバイス。ホストプロセッサは、OpenCLの実装を実行する単一またはマルチコアCPUです。 CL_DEVICE_GPU GPU であるOpenCL デバイス。 CL_DEVICE_DEFAULT システムのデフォルト OpenCL デバイス。CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM デバイスはデフォルトにはなりません。 CL_DEVICE_CUSTOM OpenCLのCで書かれたプログラムをサポートしない専用アクセラレータ。

例: