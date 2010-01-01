|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_IndicatorRelease.mq5 |
//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.MQL5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- 入力パラメータ
input int MA_Period=15;
input int MA_shift=0;
input ENUM_MA_METHOD MA_smooth=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
//--- 指標ハンドルを格納する
int MA_handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化に使用される関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 指標ハンドルを作成する
MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);
//--- グローバル変数を削除する
if(GlobalVariableCheck("MA_value"))
GlobalVariableDel("MA_value");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//--- グローバル変数の値が存在しない場合
if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))
{
//--- 最後の 2 つのバーの指標値を取得する
if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)
{
//--- 指標値の動的配列
double values[];
if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)
{
//--- 最後から2 番目のバーをグローバル変数の値に保存する
if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))
{
//--- 指標ハンドルを解放する
if(!IndicatorRelease(MA_handle))
Print("IndicatorRelease() failed. Error ",GetLastError());
else MA_handle=INVALID_HANDLE;
}
else
Print("GlobalVariableSet failed. Error ",GetLastError());
}
}
}
//---
}