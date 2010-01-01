//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_IndicatorRelease.mq5 |

//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.MQL5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- 入力パラメータ

input int MA_Period=15;

input int MA_shift=0;

input ENUM_MA_METHOD MA_smooth=MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;

//--- 指標ハンドルを格納する

int MA_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 指標ハンドルを作成する

MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);

//--- グローバル変数を削除する

if(GlobalVariableCheck("MA_value"))

GlobalVariableDel("MA_value");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- グローバル変数の値が存在しない場合

if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))

{

//--- 最後の 2 つのバーの指標値を取得する

if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- 指標値の動的配列

double values[];

if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)

{

//--- 最後から2 番目のバーをグローバル変数の値に保存する

if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))

{

//--- 指標ハンドルを解放する

if(!IndicatorRelease(MA_handle))

Print("IndicatorRelease() failed. Error ",GetLastError());

else MA_handle=INVALID_HANDLE;

}

else

Print("GlobalVariableSet failed. Error ",GetLastError());

}

}

}

//---

}