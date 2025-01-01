ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス数学関数MathCeil 

MathCeil

上から最も近い整数値を返します。

double  MathCeil(
  double  val      // 数値
  );

パラメータ

val

[in]  数値

戻り値

val以上の最小の整数を表す数値

注意事項

MathCeil()関数の代わりにceil()を使用できます。

 

例：

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 変換用の変数を宣言する
  double value=0;                     // MathCeil変換用の実数
  int   ceil_value=0;               // ここで結果を取得する
//--- 実数の小数増分の数によるループ
  for(int i=0; i<VALUES_TOTAL; i++)
    {
    //--- 数値を増やす
    //--- 上から最も近い整数値を取得する
    //--- 操作ログに制御値を表示する
    value+=0.1;
    ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
    PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
     /*
     結果：
    value: 0.1, ceil value: 1
    value: 0.2, ceil value: 1
    value: 0.3, ceil value: 1
    value: 0.4, ceil value: 1
    value: 0.5, ceil value: 1
    value: 0.6, ceil value: 1
    value: 0.7, ceil value: 1
    value: 0.8, ceil value: 1
    value: 0.9, ceil value: 1
    value: 1.0, ceil value: 1
    value: 1.1, ceil value: 2
    value: 1.2, ceil value: 2
    value: 1.3, ceil value: 2
    value: 1.4, ceil value: 2
    value: 1.5, ceil value: 2
    value: 1.6, ceil value: 2
    value: 1.7, ceil value: 2
    value: 1.8, ceil value: 2
    value: 1.9, ceil value: 2
    value: 2.0, ceil value: 2
    value: 2.1, ceil value: 3
    value: 2.2, ceil value: 3
    value: 2.3, ceil value: 3
    value: 2.4, ceil value: 3
    value: 2.5, ceil value: 3
    value: 2.6, ceil value: 3
    value: 2.7, ceil value: 3
    value: 2.8, ceil value: 3
    value: 2.9, ceil value: 3
    value: 3.0, ceil value: 3
    value: 3.1, ceil value: 4
     */
    }
 }