HistorySelect
指定されたサーバタイム期間の約定と注文履歴を取得します。
bool HistorySelect(
パラメータ
from_date
[in] リクエストの開始日
to_date
[in] リクエストの終了日
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
HistorySelect() は MQL5 プログラムの注文と取引のリストを作成し、対応する関数での要素参照を可能にします。約定リストのサイズは HistoryDealsTotal() 関数、注文リストのサイズは HistoryOrdersTotal() 関数を使用して取得することが出来ます。注文リストでの選択には HistoryOrderGetTicket() が使用されるべきです。約定リストの要素には HistoryDealGetTicket() が適切です。
MQL5 プログラムで使用可能な注文履歴のリストは HistoryOrderSelect() の使用後にリセットされ、チケットによる注文の検索が成功した場合、見つかった注文で書き入れられます。MQL5 プログラムで使用可能な約定履歴のリストについても同じことが言えます。それは HistoryDealSelect() の使用後にリセットされ、チケットによる約定が受け取られた場合、それで書き込まれます。
例:
void OnStart()
