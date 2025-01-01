ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseFinalize 

DatabaseFinalize

DatabasePrepare()で作成されたリクエストを削除します。

void  DatabaseFinalize(
  int request     // DatabasePrepareで受信したリクエストハンドル
  );

パラメータ

database

[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。

戻り値

なし

注意事項

ハンドルが無効な場合、関数はERR_DATABASE_INVALID_HANDLEエラーを設定します。エラーはGetLastError()を使用してチェックできます。

参照

DatabasePrepareDatabaseExecute