MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseFinalize
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseFinalize
DatabasePrepare()で作成されたリクエストを削除します。
void DatabaseFinalize(
パラメータ
database
[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。
戻り値
なし
注意事項
ハンドルが無効な場合、関数はERR_DATABASE_INVALID_HANDLEエラーを設定します。エラーはGetLastError()を使用してチェックできます。
参照