//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- 入力パラメータ

input string InpFileName="file.txt"; // ファイル名

input string InpDirectoryName="Data"; // ディレクトリ名

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 または UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 使用するファイルへのパスを出力する

PrintFormat("Working %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- エラー値をリセットする

ResetLastError();

//--- ファイルを読み込みのために開く（ファイルが存在しない場合、エラーが発生する）

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- ファイルの内容を出力

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

//--- ファイルを閉じる

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Error, code = %d",GetLastError());

}