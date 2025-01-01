- ArrayBsearch
ArraySwap
同じ型の2つの動的配列の内容を交換します。多次元配列の場合、最初の次元を除くすべての次元の要素の数は一致する必要があります。
|
bool ArraySwap(
パラメータ
array1[]
[in][out] 数値型配列
array2[]
[in][out] 数値型配列
戻り値
成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse 。この場合、GetLastError()はエラーコードERR_INVALID_ARRAYを返します。
注意事項
この関数は、最初のものを除いて、同じ型および同じ次元の動的配列を受け入れます。整数型の場合、符号は無視されます（char==uchar）。
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
