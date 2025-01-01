ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチャート操作ChartPriceOnDropped 

ChartPriceOnDropped

エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の価格座標を返します。

double  ChartPriceOnDropped();

戻り値

double 型の値

例:

  double p=ChartPriceOnDropped();
  Print("ChartPriceOnDropped() = ",p);

参照

ChartXOnDroppedChartYOnDropped