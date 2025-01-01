|
#include <Trade\Trade.mqh>
#define MAGIC (123)
//--- 入力パラメータ
input string InpFileNameOK = "ok.wav"; // 成功音声ファイル
input string InpFileNameErr = "timeout.wav"; // エラー音声ファイル
input ENUM_ORDER_TYPE InpOrderType = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // 注文タイプ
input double InpLots = 0.1; // ロット
//--- グローバル変数
CTrade ExtTrade;
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 銘柄設定に従って実行によりマジックと注文のタイプを設定する
ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MAGIC);
ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- サウンド再生付きで注文またはポジションを開く関数を呼び出する
OrderSendWithAudio();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| この関数は注文を発注するかポジションを開き |
//| 成功またはエラーの音声を再生する |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderSendWithAudio(void)
{
bool res=true;
MqlTick tick= {};
ResetLastError();
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
PlaySound(InpFileNameErr);
return;
}
//--- サーバにリクエストを送信する
switch(InpOrderType)
{
case ORDER_TYPE_BUY :
res=ExtTrade.Buy(InpLots);
break;
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT :
res=ExtTrade.BuyLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask-100*Point(),Digits()));
break;
case ORDER_TYPE_BUY_STOP :
res=ExtTrade.BuyStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.ask+100*Point(),Digits()));
break;
case ORDER_TYPE_SELL :
res=ExtTrade.Sell(InpLots);
break;
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT :
res=ExtTrade.SellLimit(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid+100*Point(),Digits()));
break;
case ORDER_TYPE_SELL_STOP :
res=ExtTrade.SellStop(InpLots,NormalizeDouble(tick.bid-100*Point(),Digits()));
break;
default :
res=false;
}
if(!res)
Print("Error ",GetLastError());
Print(ExtTrade.ResultRetcodeDescription());
//--- リクエストが受け入れられたらOk.wavを再生する
if(ExtTrade.ResultRetcode()==TRADE_RETCODE_DONE)
PlaySound(InpFileNameOK);
else
PlaySound(InpFileNameErr);
}