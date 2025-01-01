- Alert
Comment
この関数はチャートの左上隅にコメントを出力します。
|
void Comment(
パラメータ
...
[in] コンマで区切られた任意の値。情報出力を複数の行に分割するには、改行文字「 \n 」または 「 \ r \ n 」を使用することが出来ます。パラメータの数は 64 を超えることは出来ません。入力コメントの合計は（目に見えないシンボルを含んで）2,045 文字を超えることは出来ません（余分な文字は切り捨てられます）。
戻り値
なし
注意事項
配列は Alert() 関数には渡せません。配列は要素ごとに渡される必要があります。
double 型のデータは小数点以下最大 16 桁の精度で出力され、どちらの表記がよりコンパクトになるかに応じて、伝統的または科学形式で出力することが出来ます。float 型のデータは小数点以下 5 桁で出力されます。実数を異なる精度または事前定義された形式で出力するには DoubleToString() 関数が使用されます。
bool 型のデータは「 true 」または 「 false 」の文字列として出力されます。日付は YYYY.MM.DD HH:MI:SS として出力されます。日付を別の形式で表示するには TimeToString() 関数が使用されます。カラー型のデータはR、G、Bの文字列、または、色がカラーセットに存在する場合は色名として出力されます。
Comment() 関数はストラテジーテスターでの最適化中には使用できません。
例:
|
void OnTick()
