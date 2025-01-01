- StringAdd
StringSplit
指定された文字列から指定されたセパレータで部分文字列を取得し、取得された部分文字列の数を返します。.
|
int StringSplit(
パラメータ
string_value
[in] 部分文字列が取得される文字列。文字列は変更されません。
pos
[in] 区切り文字のコード。コードの取得には StringGetCharacter() 関数が使用されます。
result[]
[out] 取得された部分文字列が含まれている文字列配列
戻り値
result[] 配列での部分文字列の数セパレータが渡された文字列内に見つからない場合、元の文字列のみが配列内に配置されます。
string_value が空または NULL の場合は 0エラーの場合は -1エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。
例:
|
string to_split="_life_is_good_"; // 部分文字列に分ける文字列
