StringSplit 

StringSplit

指定された文字列から指定されたセパレータで部分文字列を取得し、取得された部分文字列の数を返します。.

int  StringSplit(
  const string   string_value,      // 検索の行われる文字列
  const ushort  separator,          // 区切り文字
  string        & result[]          // 見つかった部分文字列を受け取るための参照で渡された配列
  );

パラメータ

string_value

[in]  部分文字列が取得される文字列。文字列は変更されません。

pos

[in]  区切り文字のコード。コードの取得には StringGetCharacter() 関数が使用されます。

result[]

[out]  取得された部分文字列が含まれている文字列配列

戻り値

result[] 配列での部分文字列の数セパレータが渡された文字列内に見つからない場合、元の文字列のみが配列内に配置されます。

string_value が空または NULL の場合は 0エラーの場合は -1エラーコードの取得には GetLastError() 関数が呼ばれます。

例:

string to_split="_life_is_good_"; // 部分文字列に分ける文字列
  string sep="_";               // 区切り文字
  ushort u_sep;                 // 区切り文字のコード
  string result[];               // 文字列を受け取る配列
  //--- 区切り文字のコードを取得する
  u_sep=StringGetCharacter(sep,0);
  //--- 文字列を部分文字列に分ける
  int k=StringSplit(to_split,u_sep,result);
  //--- コメントを表示する
  PrintFormat("Strings obtained: %d. Used separator '%s' with the code %d",k,sep,u_sep);
  //--- 取得された文字列を全て出力する
  if(k>0)
    {
    for(int i=0;i<k;i++)
       {
        PrintFormat("result[%d]=\"%s\"",i,result[i]);
       }
    }

参照

