CharArrayToString
uchar 型の配列の一部を複製して戻り値の文字列に変換します。
|
string CharArrayToString(
パラメータ
array[]
[in] uchar 型の配列。
start=0
[in] コピー開始位置。デフォルトでは 0。
count=-1
[in] 複製する要素数。結果の文字列の長さを定義します。初期値は、配列の最後または終了する 0まで複製することを意味する -1 です。
codepage=CP_ACP
[in] コードページの値。よく使用されるコードページでは、内蔵された定数がいくつもあります。
戻り値
文字列
例：
参照
StringToCharArray、 ShortArrayToString、コードページの利用