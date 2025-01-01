ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス変換関数CharArrayToString 

CharArrayToString

uchar 型の配列の一部を複製して戻り値の文字列に変換します。

string  CharArrayToString(
  uchar  array[],              // 配列
  int    start=0,              // 配列の開始位置
  int    count=-1              // シンボル数
  uint    codepage=CP_ACP      // コードページ
  );

パラメータ

array[]

[in]  uchar 型の配列。

start=0

[in]  コピー開始位置。デフォルトでは 0。

count=-1

[in]  複製する要素数。結果の文字列の長さを定義します。初期値は、配列の最後または終了する 0まで複製することを意味する -1 です。

codepage=CP_ACP

[in]  コードページの値。よく使用されるコードページでは、内蔵された定数がいくつもあります。

戻り値

文字列

 

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- シンボルコードで配列を作成する
  uchar array[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,
                  116, 101, 115, 116, 32, 111, 102, 32, 116, 104,
                  101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114, 97,
                  121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 40,
                  41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110
                 };
//--- 文字列に変換されたコードの配列を操作ログに出力する
  Print(CharArrayToString(array));
 
//--- シンボルコードと終端ゼロで配列を作成する
  uchar array_z[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,
                    116, 101, 115, 116,   0, 32, 111, 102, 32, 116,
                    104, 101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114,
                    97, 121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103,
                    40, 41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110
                   };
//--- 操作ログに終端ゼロを持つコードの 2 番目の配列を出力する
  PrintFormat("%s ...", CharArrayToString(array_z));
 
  /*
  結果：
  This is a test of the CharArrayToString() function
  This is a test ...
  */
 }

参照

StringToCharArray ShortArrayToStringコードページの利用

 