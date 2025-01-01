ドキュメントセクション
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャート点の価格座標を返します。

datetime  ChartTimeOnDropped();

戻り値

datetime 型の値

例:

  datetime t=ChartTimeOnDropped();
  Print("Script was dropped on the "+t);

参照

