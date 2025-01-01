ChartGetString

指定されたチャートの対応するプロパティの値を返します。チャートプロパティは string 型でなければなりません。この関数の呼び出し方は 2 つあります。

1. 直接プロパティ値を返します。

string ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

);

2. 関数の成功に応じて、true または false を返します。成功した場合、プロパティの値は、参照によって渡された目的変数string_varに配置されます。

bool ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& string_var property

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

prop_id

[in] チャートプロパティ識別子。値は ENUM_CHART_PROPERTY_STRING のいずれかです。

string_var

[out] 要求されたプロパティの string 型のターゲット変数

戻り値

string 型の値

2 番目の呼び方では、指定されたプロパティが利用可能であり、その値が string_var 変数に置かれている場合には、trueを返します。そうでない場合は falseを返します。エラーについての追加情報を取得するには、GetLastError()関数を呼び出します。

注意事項

ChartGetString は Comment または ChartSetString 関数を使用してチャートにプロットされたコメントを読むために使用されます。

この関数は同期型です。つまり、呼び出し前にチャートキューに追加されたすべてのコマンドの実行を待機します。

例:

void OnStart()

{

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,"Test comment.

Second line.

Third!");

ChartRedraw();

Sleep(1000);

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT);

Print(comm);

}

参照

コメント、ChartSetString