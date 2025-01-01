- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
指定された位置から開始してテキスト文字列から部分文字列を抽出します。
|
string StringSubstr(
パラメータ
string_value
[in] 部分文字列を抽出する文字列
start_pos
[in] 部分文字列の初期の位置（ 0〜StringLen(text) -1 ）
length=-1
[in] 抽出された文字列の長さ。このパラメータ値が設定されていないか -1 に等しい場合、部分文字列は示された位置から文字列の最後までから抽出されます。
戻り値
可能な場合は抽出された部分文字列のコピー、その他の場合は空の文字列
例：
|
void OnStart()
