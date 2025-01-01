ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス文字列関数StringSubstr 

StringSubstr

指定された位置から開始してテキスト文字列から部分文字列を抽出します。

string  StringSubstr(
  string  string_value,    // 文字列
  int    start_pos,        // 開始位置
  int    length=-1        // 抽出された文字列の長さ
  );

パラメータ

string_value

[in]  部分文字列を抽出する文字列

start_pos

[in]  部分文字列の初期の位置（ 0〜StringLen(text) -1 ）

length=-1

[in] 抽出された文字列の長さ。このパラメータ値が設定されていないか -1 に等しい場合、部分文字列は示された位置から文字列の最後までから抽出されます。

戻り値

可能な場合は抽出された部分文字列のコピー、その他の場合は空の文字列

例：

void OnStart()
 {
//--- 現在のシンボルの名前を取得する
  string name = Symbol();
 
//--- 基本通貨とクウォートされたシンボル通貨を取得する
  string base   = StringSubstr(name, 0, 3);
  string quoted = StringSubstr(name, 3, 3);
 
//--- 取得したシンボル通貨をログに表示する
  PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s", name, base, quoted);
 
 /*
  結果
  Symbol: EURUSD. Currency base: EUR, currency quoted: USD
 */
 }

参照

StringSplitStringFindStringGetCharacter