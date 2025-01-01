FileReadBool CSV ファイルから、現在の位置から区切り文字までの文字列（またはテキスト行の終わり）を読み込み、読んだ文字列を bool 型の値に変換します。

FileReadDatetime CSV ファイルから、「YYYY.MM.DD HH:MM:SS」、「YYYY.MM.DD」または「HH:MM:SS」フォーマットの文字列を読み込みdatetime 値に変換します。

FileReadDouble ファイルポインタの現在位置から double 値を読み込みます。

FileReadFloat ファイルポインタの現在位置から float 値を読み込みます。

FileReadInteger ファイルポインタの現在位置から int、short または char 値を読み込みます。

FileReadLong ファイルポインタの現在位置から long 値を読み込みます。

FileReadNumber CSV ファイルから、現在の位置から区切り文字までの文字列（またはテキスト行の終わり）を読み込み、読んだ文字列を double 型の値に変換します。

FileReadString ファイルポインタの現在位置から string 値を読み込みます。

FileWrite データを CSV または TXT 形式のファイルに書き込みます。

FileWriteArray BIN 形式のファイルに文字列を除いた任意の型の配列を書き込みます。

FileWriteDouble バイナリファイルのファイルポインタの現在位置にdouble 型の値を書き込みます。

FileWriteFloat バイナリファイルのファイルポインタの現在位置にfloat 型の値を書き込みます。

FileWriteInteger バイナリファイルのファイルポインタの現在位置に int 型の値を書き込みます。

FileWriteLong バイナリファイルのファイルポインタの現在位置に long 型の値を書き込みます。

FileWriteString BIN または TXT ファイルのファイルポインタの現在位置に string パラメータの値を書き込みます。

FileLoad 指定されたバイナリファイルのすべてのデータを渡された数値型または単純な構造体型の配列に読み込みます

FileSave 配列のすべての要素をパラメータとして渡されたバイナリファイルに書き込みます