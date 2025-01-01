- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
この関数はDeinitイベントが発生するときに指標やEAで呼び出され、実行中のMQL5プログラムの初期化を解除するのに使用されます。
|
void OnDeinit(
パラメータ
reason
[in] 初期化解除の理由コード
戻り値
なし
注意事項
以下の場合、DeinitイベントがEAと指標に生成されます。
- MQL5 プログラムが接続されているシンボルまたはチャートの期間の変更に伴う再初期化の前
- 入力の変更に伴う再初期化の前
- MQL5プログラムをアンロードする前
reasonパラメータには下記の値を含むことができます。
|
定数
|
値
|
説明
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
ExpertRemove()関数の呼び出しでEAが作動しなくなった
|
REASON_REMOVE
|
1
|
プログラムがチャートから削除された
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
プログラムが再コンパイルされた
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
シンボルまたはチャート期間が変更された
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
チャートが閉じられた
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
ユーザが入力を変更した
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
別のアカウントが有効化されるか、アカウントの設定変更によって取引サーバへの再接続が発生した
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
他のチャートテンプレートが適用された
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
OnInit()ハンドラーがゼロ以外の値を返した
|
REASON_CLOSE
|
9
|
端末が閉じられた
EAの初期化解除の理由コードはUninitializeReason()関数または事前定義された _UninitReason変数から受信されます。
EAのOnInit()およびOnDeinit()関数の例
|
input int fake_parameter=3; // 無用のパラメータ
参照
