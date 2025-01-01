OnDeinit

この関数はDeinitイベントが発生するときに指標やEAで呼び出され、実行中のMQL5プログラムの初期化を解除するのに使用されます。

void OnDeinit(

const int reason

);

パラメータ

reason

[in] 初期化解除の理由コード

戻り値

なし

注意事項

以下の場合、DeinitイベントがEAと指標に生成されます。

MQL5 プログラムが接続されているシンボルまたはチャートの期間の変更に伴う再初期化の前

入力 の変更に伴う再初期化の前

MQL5プログラムをアンロードする前

reasonパラメータには下記の値を含むことができます。

定数 値 説明 REASON_PROGRAM 0 ExpertRemove()関数の呼び出しでEAが作動しなくなった REASON_REMOVE 1 プログラムがチャートから削除された REASON_RECOMPILE 2 プログラムが再コンパイルされた REASON_CHARTCHANGE 3 シンボルまたはチャート期間が変更された REASON_CHARTCLOSE 4 チャートが閉じられた REASON_PARAMETERS 5 ユーザが入力を変更した REASON_ACCOUNT 6 別のアカウントが有効化されるか、アカウントの設定変更によって取引サーバへの再接続が発生した REASON_TEMPLATE 7 他のチャートテンプレートが適用された REASON_INITFAILED 8 OnInit()ハンドラーがゼロ以外の値を返した REASON_CLOSE 9 端末が閉じられた

EAの初期化解除の理由コードはUninitializeReason()関数または事前定義された _UninitReason変数から受信されます。

EAのOnInit()およびOnDeinit()関数の例

input int fake_parameter=3; // 無用のパラメータ

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- プログラムがコンパイルされるビルド数を取得する

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- リセットされた理由コードはOnInit()でも取得できる

Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code can be received during the EA reset");

//--- 初期化解除の理由コードを取得する1番目の方法

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- 初期化解除の理由コードを取得する2番目の方法

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化解除に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 初期化解除の理由コードを取得する1番目の方法

Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason);

//--- 初期化解除の理由コードを取得する2番目の方法

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- 初期化解除の理由コードを取得する3番目の方法

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 初期化理由コードのテキスト記述を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Account was changed";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Symbol or timeframe was changed";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Chart was closed";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Input-parameter was changed";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;

case REASON_REMOVE:

text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="New template was applied to chart";break;

default:text="Another reason";

}

//---

return text;

}

参照

OnInit, Event handling functions、Program running、Client terminal events、Uninitialization reason codes、Visibility scope and lifetime of variables、Creating and deleting objects