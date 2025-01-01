ドキュメントセクション
ハンドルを解放します。

bool  DXRelease(
  int handle     // ハンドル
  );

パラメータ

context

[in] 解放されたハンドル

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

使用されなくなったすべての作成済みハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。