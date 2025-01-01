- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartSetSymbolPeriod
指定されたチャートの銘柄値と期間を変更します。この関数は非同期的です。すなわち、コマンドを送信後に実行完了は待たれません。コマンドは、チャートメッセージキューに追加され、以前の全てのコマンドの処理後に実行されます。
bool ChartSetSymbolPeriod(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）
symbol
[in] チャートシンボル（NULL はエキスパートアドバイザーが接続されている現在のチャートのシンボル）
period
[in] チャート期間（時間軸）。ENUM_TIMEFRAMES のいずれかの値。（0 は現在のチャート期間）
戻り値
コマンドがチャートキューに追加された場合は true、そうでない場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。
注意事項
銘柄/期間の変更はチャートに取り付けられたエキスパートアドバイザーの再初期化につながります。
同じシンボルと時間枠でのChartSetSymbolPeriodの呼び出しはチャートの更新に使われることができます（ターミナルのRefreshコマンドと同じ）。 チャートの更新によって、取り付けられているインディケータの再計算がトリガされます。 したがって、ティックがない場合でも（たとえば、週末に）チャート上のインディケータを計算することができます。
例：
#define SYMBOL "GBPUSD"
参照