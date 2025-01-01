ChartSetSymbolPeriod

指定されたチャートの銘柄値と期間を変更します。この関数は非同期的です。すなわち、コマンドを送信後に実行完了は待たれません。コマンドは、チャートメッセージキューに追加され、以前の全てのコマンドの処理後に実行されます。

bool ChartSetSymbolPeriod(

long chart_id,

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

symbol

[in] チャートシンボル（NULL はエキスパートアドバイザーが接続されている現在のチャートのシンボル）

period

[in] チャート期間（時間軸）。ENUM_TIMEFRAMES のいずれかの値。（0 は現在のチャート期間）

戻り値

コマンドがチャートキューに追加された場合は true、そうでない場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

銘柄/期間の変更はチャートに取り付けられたエキスパートアドバイザーの再初期化につながります。

同じシンボルと時間枠でのChartSetSymbolPeriodの呼び出しはチャートの更新に使われることができます（ターミナルのRefreshコマンドと同じ）。 チャートの更新によって、取り付けられているインディケータの再計算がトリガされます。 したがって、ティックがない場合でも（たとえば、週末に）チャート上のインディケータを計算することができます。

例：

#define SYMBOL "GBPUSD"

#define PERIOD PERIOD_H1



//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 現在のチャートID、銘柄、期間を取得する

long chart_id= ChartID();

string symbol = Symbol();

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();



//--- 現在のチャートの銘柄と期間を SYMBOL と PERIOD で設定されたものに置き換えたことを操作ログ報告する

PrintFormat("Change the %s symbol and the %s period of the chart %I64u to %s %s",

symbol, TimeframeDescrioption(period), chart_id, SYMBOL, TimeframeDescrioption(PERIOD));



//--- チャートの銘柄と期間を変更する

ChartSetSymbolPeriod(chart_id, SYMBOL, PERIOD);

/*

結果：

Change the EURUSD symbol and the M1 period of the chart 133246248352168440 to GBPUSD H1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| チャートの期間の説明を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

string TimeframeDescrioption(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

{

return(StringSubstr(EnumToString(timeframe), 7));

}

参照

ChartSymbol、ChartPeriod