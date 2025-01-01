- ArrayBsearch
ArrayFill
この関数は指定された値で配列を埋めます。
void ArrayFill(
パラメータ
array[]
[out] 基本データ型（ char、uchar、short、ushort、int、uint、long、ulong、bool、color、datetime、float、double)の配列
start
[in] 開始インデックス。 この場合、指定された AS_SERIES フラグは無視されます。
count
[in] 埋められる要素の数
value
[in] 配列を埋める値
戻り値
なし
注意事項
ArrayFill() 関数が呼ばれる時は通常のインデックス方向（左から右）が常に暗黙的に指定されます。 ArraySetAsSeries() 関数を使用しての配列要素へのアクセスの順序の変更は無視されるということです。
ArrayFill() 関数によって処理される時には多次元配列は 1 次元として示されています。例えば array[2][4] は array[8] として処理されます。従って、この配列を操作する時初期要素のインデックスを 5 に等しくなるように指定することが出来ます。ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) がarray[2][4] に呼ばれたらならば array[1][1] と array[1][2] が 3.14 で埋められます。
例:
void OnStart()