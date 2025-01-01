ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス配列関数ArrayFill 

ArrayFill

この関数は指定された値で配列を埋めます。

void  ArrayFill(
  void&  array[],      // 配列
  int    start,        // 開始インデックス
  int   count,        // 埋める要素の数
  void  value          // 値
  );

パラメータ

array[]

[out] 基本データ型（ charucharshortushortintuintlongulongboolcolordatetimefloatdouble)の配列

start

[in]  開始インデックス。 この場合、指定された AS_SERIES フラグは無視されます。

count

[in]  埋められる要素の数

value

[in]  配列を埋める値

戻り値

なし

注意事項

ArrayFill() 関数が呼ばれる時は通常のインデックス方向（左から右）が常に暗黙的に指定されます。 ArraySetAsSeries() 関数を使用しての配列要素へのアクセスの順序の変更は無視されるということです。

ArrayFill() 関数によって処理される時には多次元配列は 1 次元として示されています。例えば array[2][4] は array[8] として処理されます。従って、この配列を操作する時初期要素のインデックスを 5 に等しくなるように指定することが出来ます。ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) がarray[2][4] に呼ばれたらならば array[1][1] と array[1][2] が 3.14 で埋められます。

例:

void OnStart()
 {
//--- 動的配列を宣言する
  int a[];
//--- サイズを定める
  ArrayResize(a,10);
//--- 最初の 5 要素に 123 を書き込む
  ArrayFill(a,0,5,123);
//--- 次の 5 要素に 456 を書き込む
  ArrayFill(a,5,5,456);
//--- 値を表示する
  for(int i=0;i<ArraySize(a);i++) printf("a[%d] = %d",i,a[i]);
 }