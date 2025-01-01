- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
読み出し処理において、ファイルの終わりを定義します。
|
bool FileIsEnding(
パラメータ
file_handle
[in] FileOpen() から戻されたファイル記述子
戻り値
読み出し処理またはファイルポインタの移動時において、ファイルの終わりに達した場合は true
注意事項
ファイルの終わりを定義するには、関数は次の文字列を読み取ろうとします。文字列が存在しない場合、この関数は true を戻し、それ以外の場合は false を返します。
例:
|
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する