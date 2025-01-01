#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define COORD_X 200

#define COORD_Y 100

#define OBJ_NAME "TestTextGetSizeBitmapLabel"

#define RES_NAME "TestTextGetSizeResource"

#define COLOR_NULL 0x00FFFFFF

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 現在のチャートID

long chart_id= ChartID();



string font_names[] ={"Arial", "Tahoma", "Calibri"};

uint flags_array[]={0, FONT_ITALIC, FONT_UNDERLINE, FONT_STRIKEOUT};

uint fw_array[]={FW_DONTCARE, FW_THIN, FW_EXTRALIGHT, FW_ULTRALIGHT, FW_LIGHT,

FW_NORMAL, FW_REGULAR, FW_MEDIUM, FW_SEMIBOLD, FW_DEMIBOLD,

FW_BOLD, FW_EXTRABOLD, FW_ULTRABOLD, FW_HEAVY, FW_BLACK};



//--- 価格チャートの属性描画をすべて無効化する

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, false);



//--- グラフィックリソースのパラメータを宣言する

uint rc_width =(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);

uint rc_height=(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



//--- 文字出力用のグラフィカルリソースを作成する

if(!CreateResource(chart_id, rc_data, rc_width, rc_height))

return;



//--- フォント名をループする

for(int i=0; i<(int)font_names.Size(); i++)

{

//--- フォントフラグをループする

for(int j=0; j<(int)flags_array.Size(); j++)

{

//--- 配列から取得したフォントとスタイルフラグで文字を描画する

DrawText(font_names[i], flags_array[j], rc_data, rc_width, rc_height);

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- 異なるフォントサイズ・スタイルですべての文字を出力した後、

//--- 異なるフォント幅フラグで文字を表示する

for(int i=0; i<(int)fw_array.Size(); i++)

{

//--- 幅フラグ付き文字表示用のフォントサイズとフォント名を設定する

string font_name="Tahoma";

int size=-140;

TextSetFont(font_name, size, fw_array[i]);



//--- 描画文字列を作成し、リソースのピクセル配列に出力してリソースを更新する

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagWidthDescription(fw_array[i]), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y, ANCHOR_LEFT_UPPER, rc_data, rc_width, rc_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, rc_data, rc_width, rc_height, true);

//--- 1秒待つ

Sleep(1000);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- 5秒待ってから、リソースをリリースｓひ、グラフィックオブジェクトを削除する

Sleep(5000);

ResourceFree(RES_NAME);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- 価格チャートの属性描画を許可する

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, true);

ChartRedraw(chart_id);

/*

スクリプト実行の結果、チャート上に文字メッセージが表示される

文字は異なるフォント、スタイル、幅フラグを持つ

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 指定フォントとフラグで |

//| 異なるサイズの5つの文字列を表示する |

//+------------------------------------------------------------------+

void DrawText(const string font_name, uint flags, uint &pixels_array[], uint res_width, uint res_height)

{

//--- 異なるフォントサイズで5つの文字列を出力する

for(int i=0; i<5; i++)

{

//--- 描画メソッドを用いて、文字出力用のフォントサイズを計算しフォントを設定する

int size=-140+10*i;

TextSetFont(font_name, size, flags);



//--- 描画文字列を作成し、リソースのピクセル配列に出力してリソースを更新する

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagDescription(flags), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y+22*i, ANCHOR_LEFT_UPPER, pixels_array, res_width, res_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, pixels_array, res_width, res_height, true);

//--- 待機する

Sleep(800);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| フォントスタイルフラグの説明を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FONT_ITALIC : return(" Italic");

case FONT_UNDERLINE : return(" Underline");

case FONT_STRIKEOUT : return(" Strikeout");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| フォント幅フラグの説明を返す |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagWidthDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FW_DONTCARE : return(" Dontcare");

case FW_THIN : return(" Thin");

case FW_EXTRALIGHT: return(" Extralight");

case FW_ULTRALIGHT: return(" Ultralight");

case FW_LIGHT : return(" Light");

case FW_NORMAL : return(" Normal");

case FW_REGULAR : return(" Regular");

case FW_MEDIUM : return(" Medium");

case FW_SEMIBOLD : return(" Semibold");

case FW_DEMIBOLD : return(" Demibold");

case FW_BOLD : return(" Bold");

case FW_EXTRABOLD : return(" Extrabold");

case FW_ULTRABOLD : return(" Ultrabold");

case FW_HEAVY : return(" Heavy");

case FW_BLACK : return(" Black");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| チャート全体用のグラフィカルリソースを作成する |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateResource(const long chart_id, uint &pixel_data[], const uint width, const uint height)

{

//--- ピクセル配列のサイズを設定する

ResetLastError();

uint size=width*height;

if(ArrayResize(pixel_data, size)!=size)

{

PrintFormat("%s: ArrayResize() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- ピクセル配列を透明色で塗りつぶし、それに基づいてグラフィック リソースを作成する

ArrayInitialize(pixel_data, COLOR_NULL);

if(!ResourceCreate(RES_NAME, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

PrintFormat("%s: ResourceCreate() failed. Error code ",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- チャート左上隅の座標にグラフィックラベルオブジェクトを作成する

if(!ObjectCreate(0, OBJ_NAME, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- 作成されたビットマップ オブジェクトの幅と高さを、グラフィックリソースの幅と高さに等しく設定する

//--- オブジェクトのアンカーポイントをその中心に設定する

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_XSIZE, width))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_YSIZE, height))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- ビットマップオブジェクト用に以前に作成したグラフィックリソースを画像ファイルとして指定する

//--- この場合、使用されるグラフィックリソースの名前を示すために、その名前の前に「::」を追加する必要がある

if(!ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_BMPFILE, "::"+RES_NAME))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetString() failed. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- すべてが成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| グラフィックリソースデータを更新する |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name, const uint &pixel_data[], const uint width, const uint height, const bool redraw)

{

//--- ゼロ次元が渡された場合は終了する

if(width==0 || height==0)

return;

//--- リソース データを更新し、チャートを再描画する

if(ResourceCreate(res_name, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}