MQL5 リファレンス数学関数MathAbs
- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathAbs
指定された数値の絶対値（係数）を返します。
double MathAbs(
パラメータ
value
[in] 数値
戻り値
0以上の double 型の値
注意事項
MathAbs() 関数の代わりに fabs() を使用できます。
例：
//--- 入力パラメータ