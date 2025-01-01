ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス数学関数MathAbs 

指定された数値の絶対値（係数）を返します。

double  MathAbs(
  double  value      // 数値
  );

パラメータ

value

[in]  数値

戻り値

0以上の double 型の値

注意事項

MathAbs() 関数の代わりに fabs() を使用できます。

 

例：

//--- 入力パラメータ
input int     InpValue = -10;   // 任意の値を入力
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 入力された数値の絶対値を取得する
  uint abs_value=MathAbs(InpValue);
//--- 操作ログに値を出力する
  PrintFormat("The entered value %d received the value %u after using the MathAbs() function",InpValue,abs_value);
 }