DatabaseTransactionCommit

トランザクションの実行を完了します。

bool  DatabaseTransactionCommit(
  int database     // DatabaseOpenで受信したデータベースハンドル
  );

パラメータ

database

[in] DatabaseOpen()で受信したデータベースハンドル。

成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                   –  重大なランタイムエラー
  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)              –  sqlパラメータに空の文字列が含まれています
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)          – 不充分なメモリ
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 要求をUTF-8文字列に変換する際のエラー
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 内部データベースエラー
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   – 無効なデータベースハンドル
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               – リクエスト実行エラー

注意事項

DatabaseTransactionCommit()関数はDatabaseBeginTransaction()関数を呼び出した後に実行されたすべてのトランザクションを完了します。すべてのトランザクションは、正常に完了するためにDatabaseTransactionBegin()の呼び出しで始まり、DatabaseTransactionCommit()の呼び出しで終わる必要があります。

参照

