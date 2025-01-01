- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadArray
string 以外の任意型のBIN 型配列（文字列を含まない構造体の配列、動的配列）のファイルから読み込みを行います。
uint FileReadArray(
パラメータ
file_handle
[in] FileOpen() から戻されたファイル記述子
array[]
[out] データが読み込まれる配列
start=0
[in] 配列に書く開始位置
count=WHOLE_ARRAY
[in] 読まれる要素数。デフォルトでは配列全体が読まれます（count=WHOLE_ARRAY）。
戻り値
読まれた要素数
注意事項
文字列の配列は TXT 形式のファイルからのみ読み込むことが出来ます。この関数は、必要であれば配列のサイズを増やそうとします。
例 （FileWriteArray 関数の例の実行によって取得されたファイルが使用されます）
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
参照