ObjectSetString

この関数は、対応するオブジェクトプロパティの値を設定します。オブジェクトプロパティは string 型でなければなりません。この関数には 2 つのバージョンがあります。

修飾語なしでのプロパティ値の設定

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string prop_value

);

修飾子を使用してのプロパティ値の設定

bool ObjectSetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）

name

[in] オブジェクト名

prop_id

[in] オブジェクトプロパティ識別子。値は ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING 列挙のいずれかです。

prop_modifier

[in] 指定されたプロパティの修飾子。修飾子はフィボナッチツールのレベル数及びグラフィックオブジェクトのアンドリューズピッチフォークを示します。 レベルの番号付けは0から始まります。

prop_value

[in] プロパティ値

戻り値

グラフィックオブジェクトのプロパティ変更コマンドが正常にチャートに送信された場合にのみ true、その他の場合は false。エラーの詳細を読むには GetLastError() を呼びます。

注意事項

この関数は非同期呼び出しを使用します。つまり、この関数は指定されたチャートのキューに追加されたコマンドの実行を待機せずに、代わりに、すぐに制御を返します。

コマンドの実行結果を確認するには指定されたオブジェクトプロパティをレクエストする関数を使用できますが、そのような関数はそのチャートのキューの最後に追加され、実行結果を待つため時間がかかることにご注意ください。チャート上で多数のオブジェクトを操作する場合は、この特徴を考慮する必要があります。

オブジェクトの名称が変更された場合、2 つのイベントが同時に形成されます。これらのイベントはエキスパートアドバイザーまたは指標の OnChartEvent() 関数によって処理されます。

古い名称のオブジェクトの削除イベント

新しい名称のオブジェクトの作成イベント

例：