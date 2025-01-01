#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectFind"

#define WND 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- チャートID

long chart_id=ChartID();



//--- WNDウィンドウのチャート上でOBJ_NAMEグラフィックオブジェクトが見つかった場合

//--- これを報告して処理を終了する

ResetLastError();

if(ObjectFind(chart_id, OBJ_NAME)==WND)

{

PrintFormat("A graphic object named \"%s\" exists on chart with ID %I64d", OBJ_NAME, chart_id);

return;

}



//--- オブジェクトが見つからない場合

else

{

//--- 直近のエラーコードが4202（Graphical object not found）でなかった場合

//--- エラーを報告して終了する

if(GetLastError()!=ERR_OBJECT_NOT_FOUND)

{

Print("ObjectFind() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- chart_idのチャートにOBJ_NAME オブジェクトが存在しないことを操作ログで報告する

PrintFormat("There is no graphic object named \"%s\" on the chart with ID #%I64d. Let's create it.", OBJ_NAME, chart_id);



//--- WNDウィンドウにOBJ_NAMEという名前の「垂直線」グラフィックオブジェクトを作成する

ResetLastError();

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_VLINE, WND, TimeCurrent(), 0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- チャートを即座に再描画して変更を表示する

ChartRedraw(chart_id);



//--- 作成されたオブジェクトが存在するかどうかをチェックする

if(ObjectFind(chart_id, OBJ_NAME)!=WND)

{

Print("ObjectFind() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- オブジェクトが作成された場合は、これを操作ログで報告し、

//--- 1秒待ってから作成されたグラフィックオブジェクトを削除する

PrintFormat("Now a graphic object named \"%s\" exists on the chart with ID #%I64d. Let's delete it.", OBJ_NAME, chart_id);

Sleep(1000);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- チャートを即座に再描画して変更を表示する

ChartRedraw(chart_id);

}

/*

結果：

There is no graphic object named "TestObjectFind" on the chart with ID #133246248352168439. Let's create it.

Now a graphic object named "TestObjectFind" exists on the chart with ID #133246248352168439. Let's delete it.

*/

}