MQL5 リファレンス標準ライブラリ
- 数学
- OpenCL
- 基本クラスCObject
- データ収集
- ジェネリックデータコレクション
- ファイル
- 文字列
- グラフィックオブジェクト
- カスタムグラフィックス
- 3Dグラフィックス
- 価格チャート
- 科学的チャート
- 指標
- トレードクラス
- ストラテジーモジュール
- パネルとダイアログ
標準ライブラリ
このセクションには、MQL5 標準ライブラリの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
MQL5 標準ライブラリは MQL5 で書かれており、エンドユーザのプログラム（指標、スクリプト、エキスパート）の作成の簡易化のために設計されています。ライブラリは、ほとんどの MQL5 内部機能への便利なアクセスを提供します。
MQL5 標準ライブラリは、端末の作業ディレクトリの Include フォルダ内に配置されています。
セクション
ディレクトリ
Include\Math\
Include\OpenCL\
Include\
Include\Arrays\
Include\Generic\
Include\Files\
Include\Strings\
Include\Objects\
Include\Canvas\
Include\Canvas\
Include\Charts\
Include\Graphics\
Include\Indicators\
Include\Trade\
Include\Expert\
Include\Controls\