標準ライブラリ

このセクションには、MQL5 標準ライブラリの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。

MQL5 標準ライブラリは MQL5 で書かれており、エンドユーザのプログラム（指標、スクリプト、エキスパート）の作成の簡易化のために設計されています。ライブラリは、ほとんどの MQL5 内部機能への便利なアクセスを提供します。

MQL5 標準ライブラリは、端末の作業ディレクトリの Include フォルダ内に配置されています。