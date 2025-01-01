ドキュメントセクション
このセクションには、MQL5 標準ライブラリの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。

MQL5 標準ライブラリは MQL5 で書かれており、エンドユーザのプログラム（指標、スクリプト、エキスパート）の作成の簡易化のために設計されています。ライブラリは、ほとんどの MQL5 内部機能への便利なアクセスを提供します。

MQL5 標準ライブラリは、端末の作業ディレクトリの Include フォルダ内に配置されています。

セクション

ディレクトリ

数学

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

基本クラスCObject

Include\

データ収集

Include\Arrays\

ジェネリックデータコレクション

Include\Generic\

ファイル

Include\Files\

文字列

Include\Strings\

グラフィックオブジェクト

Include\Objects\

カスタムグラフィックス

Include\Canvas\

3Dグラフィックス

Include\Canvas\

価格チャート

Include\Charts\

科学的チャート

Include\Graphics\

指標

Include\Indicators\

トレードクラス

Include\Trade\

ストラテジーモジュール

Include\Expert\

パネルとダイアログ

Include\Controls\