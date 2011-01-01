//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ChartSaveTemplate.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.MQL5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- 入力パラメータ

input string symbol="GBPUSD"; // 新しいチャートのシンボル

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H3; // 新しいチャートの時間軸

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 最初のチャートに指標を取り付ける

int handle;

//--- 指標を使用に向けて準備する

if(!PrepareZigzag(NULL,0,handle)) return; // 失敗に続く終了

//--- チャートに指標を別ウィンドウで取り付ける

if(!ChartIndicatorAdd(0,1,handle))

{

PrintFormat("Failed to attach to chart %s/%s an indicator with the handle=%d. Error code %d",

_Symbol,

EnumToString(_Period),

handle,

GetLastError());

//--- プログラム動作を終了する

return;

}

//--- チャートを更新して指標を表示する

ChartRedraw();

//--- ジグザグの最後の 2 つの切れ目を探す

double two_values[];

datetime two_times[];

if(!GetLastTwoFractures(two_values,two_times,handle))

{

PrintFormat("Failed to find two last fractures in the Zigzag!");

//--- プログラム動作を終了する

return;

}

//--- 標準偏差チャンネルを取り付ける

string channel="StdDeviation Channel";

if(!ObjectCreate(0,channel,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,two_times[1],0))

{

PrintFormat("Failed to create object %s. Error code %d",

EnumToString(OBJ_STDDEVCHANNEL),GetLastError());

return;

}

else

{

//--- チャンネルが作成されたので2 番目の点を定義する

ObjectSetInteger(0,channel,OBJPROP_TIME,1,two_times[0]);

//--- チャンネルのツールヒントテキストを設定する

ObjectSetString(0,channel,OBJPROP_TOOLTIP,"Demo from MQL5 Help");

//--- チャートを更新する

ChartRedraw();

}

//--- テンプレートに結果を保存する

ChartSaveTemplate(0,"StdDevChannelOnZigzag");

//--- 新しいチャートを開いて、保存されたテンプレートを適用する

long new_chart=ChartOpen(symbol,period);

//--- グラフィックオブジェクトのツールヒントを有効にする

ChartSetInteger(new_chart,CHART_SHOW_OBJECT_DESCR,true);

if(new_chart!=0)

{

//--- 保存されたテンプレートをチャートに適用する

ChartApplyTemplate(new_chart,"StdDevChannelOnZigzag");

}

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ジグザグのハンドルを作成し、データの準備を整える |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareZigzag(string sym,ENUM_TIMEFRAMES tf,int &h)

{

ResetLastError();

//--- ジグザグ指標は terminal_data_folder\MQL5\Examples に位置する必要がある

h=iCustom(sym,tf,"Examples\\Zigzag");

if(h==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: Failed to create the handle of the Zigzag indicator. Error code %d",

__FUNCTION__,GetLastError());

return false;

}

//--- 指標ハンドルを作成時には、値を計算するための時間が必要となる

int k=0; // 指標計算を待機する試みの回数

//--- 各ループで50ミリ秒停止して計算を待機する

while(BarsCalculated(h)<=0)

{

k++;

//--- 試みの回数を表示する

PrintFormat("%s: k=%d",__FUNCTION__,k);

//--- 指標が計算されるまで 50 ミリ秒待機する

Sleep(50);

//--- 100 回以上試みた場合は、何かがおかしい

if(k>100)

{

//--- 問題を報告する

PrintFormat("Failed to calculate the indicator for %d attempts!");

//--- プログラム動作を終了する

return false;

}

}

//--- 指標が作成され、値が計算されて、準備が整う

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ジグザグの最後の 2 つの切れ目を探して配列に書き込む |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetLastTwoFractures(double &get_values[],datetime &get_times[],int handle)

{

double values[]; // ジグザグの値の配列

datetime times[]; // 時間取得の配列

int size=100; // 配列サイズ

ResetLastError();

//--- 指標の最後の100 個の値を複製する

int copied=CopyBuffer(handle,0,0,size,values);

//--- 複製された値の数をチェックする

if(copied<100)

{

PrintFormat("%s: Failed to copy %d values of the indicator with the handle=%d. Error code %d",

__FUNCTION__,size,handle,GetLastError());

return false;

}

//--- 配列へのアクセスの順序を時系列のように定義する

ArraySetAsSeries(values,true);

//--- 切れ目が見つかったバーの数を書く

int positions[];

//--- 配列サイズを設定する

ArrayResize(get_values,3); ArrayResize(get_times,3); ArrayResize(positions,3);

//---カウンタ

int i=0,k=0;

//--- 切れ目を探し始める

while(i<100)

{

double v=values[i];

//--- 空の値には興味がない

if(v!=0.0)

{

//--- バー番号を覚える

positions[k]=i;

//--- 切れ目でのジグザグの値を覚える

get_values[k]=values[i];

PrintFormat("%s: Zigzag[%d]=%G",__FUNCTION__,i,values[i]);

//--- カウンタを増加する

k++;

//--- 切れ目が 2 つ見つかったら、ループから出る

if(k>2) break;

}

i++;

}

//--- 配列へのアクセスの順序を時系列のように定義する

ArraySetAsSeries(times,true); ArraySetAsSeries(get_times,true);

if(CopyTime(_Symbol,_Period,0,size,times)<=0)

{

PrintFormat("%s: Failed to copy %d values from CopyTime(). Error code %d",

__FUNCTION__,size,GetLastError());

return false;

}

//--- 最後の 2 つの折れ目が発生したバーのオープン時間を開く

get_times[0]=times[positions[1]];// 最後から2 番目の値が初めの折れ目として書かれる

get_times[1]=times[positions[2]];// 最後から3 番目の値が2 番目の折れ目になる

PrintFormat("%s: first=%s, second=%s",__FUNCTION__,TimeToString(get_times[1]),TimeToString(get_times[0]));

//--- 成功

return true;

}