StringReplace

文字列で見つかった全ての部分文字列を指定されたシンボルの配列で置換します。

int  StringReplace(
  string&        str,              // 部分文字列が書き込まれる文字列
  const string   find,            // 検索された部分文字列
  const string    replacement      // 見つかった位置に挿入される部分文字列
  );

パラメータ

str

[in][out]  中で部分文字列が置き換えられる文字列

find

[in]  置き換えられる部分文字列

replacement

[in]  見つかった部分文字列の代わりに挿入される文字列

戻り値

成功の場合は置き換えの回数、それ以外の場合は -1。エラーコードの取得には GetLastError() 関数を使用します。

注意事項

関数が正常に実行されたが、（置き換えられる部分文字列が見つからなかったため）置換が行われていない場合は、0 が返されます。

不正な str または find パラメータ（空または初期化されていない文字列。 StringInit() をご参照ください）によってエラーが発生することがあります。また、置き換えに充分なメモリがない場合にもエラーが発生します。

例:

string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");
 replaced+=StringReplace(text,"brown","black");
 replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");
Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);
 
//  結果
//  Replaced: 3. Result=The slow black bear jumped over the lazy dog.
//

参照

