TimeCurrent

最後の既知のサーバ時間、つまり、「気配値表示」ウィンドウで選択したシンボルのうちの 1 つの相場受信の最終時刻を返します。OnTick() ハンドラでは、この関数は取り扱かったティックを受信した時間を返します。他の場合（例えば ハンドラ OnInit()、OnDeinit()、OnTimer() などでの呼び出し）、これはウィンドウのタイトルともなっている、「気配値表示」ウィンドウでのシンボルの相場の最終受信の時刻です。この時刻値は、取引サーバ上で形成され、お使いのコンピュータの時刻の設定に依存しません。この関数には 2 つのバージョンがあります。

パラメータなしでの呼び出し

datetime TimeCurrent();

MqlDateTime 型のパラメータとの呼び出し

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

パラメータ

dt_struct

[out] MqlDateTime 構造体型の変数

戻り値

datetime 型の値

注意事項

MqlDateTime 構造型の変数がパラメータとして渡された場合は、それに応じて満たされます。

高解像度のカウンターとタイマーを配置するには、ミリ秒単位で値を生成する GetTickCount() 関数を使用します。

ストラテジーテスターのテスト中には TimeCurrent() は過去のデータに応じてシミュレートされます。

例：