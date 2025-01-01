//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 口座のポジションの数を取得する

int total=PositionsTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- i ループインデックスでポジション銘柄を取得する

ResetLastError();

string symbol=PositionGetSymbol(i);



//--- ポジションの銘柄が正常に受信されると、iインデックスのポジションが自動的に選択される

//--- PositionGetDouble、PositionGetInteger、PositionGetStringを使用してそのプロパティを取得できる

if(symbol!="")

{

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

PrintFormat("Position symbol at index %d: %s, position type: %s", i, symbol, StringSubstr(EnumToString(type), 14));

}

else

{

PrintFormat("PositionGetSymbol(%d) failed. Error %d", i, GetLastError());

continue;

}

}

/*

結果：

Position symbol at index 0: GBPUSD, position type: SELL

Position symbol at index 1: EURUSD, position type: BUY

*/

}